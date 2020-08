@VivianaRomano

El coronavirus tiene en vilo al mundo entero y las noticias de famosos contagiados hacen que el virus se sienta cada vez más cerca. La primera celebridad de la que se supo que había contraído Covid-19 fue Tom Hanks y a él se sumaron muchos más a nivel internacional, como Idris Elba y Antonio Banderas.

El índice de contagio en figuras de la farándula argentina fue mucho más lento, pero poco a poco se comenzaron a conocer muchos casos, principalmente entre quienes siguen trabajando fuera de su casa. Ahora fue el turno de una dupla: Adriana Aguirre y Ricardo García.

La actriz de 68 años y el imitador se encuentran sin trabajo debido a las restricciones de la pandemia para la actividad del espectáculo. Los mediáticos están separados, pero siguen conviviendo en el mismo departamento y pasan la cuarentena juntos.

En la tarde del lunes DiarioShow.com habló con la vedette y, si bien contó que se iba a duchar para luego descansar, tuvo la generosidad de hablar de su estado de salud.

"Me siento bien, muy bien, no puedo dar notas por ahora, prefiero estar tranquila por eso me voy a acostar. Soy una paciente asintomática, llevo cuatro días completos transcurriendo la enfermedad y en diez ya me dan el alta, quedo liberada y me explicaron los médicos que estaría inmunizada contra el virus", detalló.

Además, contó cómo fue su atención en el centro de salud: "Una de las médicas que me atendieron en la clínica San José que está cerca de casa, a tres cuadras, me dijo: 'Lo tuyo es leve, menor que una brisa'. Me hicieron una radiografía de los pulmones y salió impecable, al igual que el examen de sangre, los valores están perfectos".

Incluso, reveló que tras recibir el alta del centro médico quiso regresar a su hogar caminando, "pero el protocolo es muy estricto", explicó. "El sábado nos dieron el alta para continuar el aislamiento en casa, llegamos cerca de las 18 y, si bien estábamos cerca nos trasladaron en la ambulancia", expresó.

Con respecto a la salud de Ricardo aclaró: "Está bien, descansando, él también es paciente asintomático". Finalmente agradeció con una reflexión: "El Covid-19 es corriente, creo que algo normal en estos tiempos. Quédense tranquilos, gracias a todos por preocuparse, ya estamos con Ricardo en casa. Los queremos, gracias por la preocupación".