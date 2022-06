Adriana Aguirre sufrió un fuerte accidente mientras trabajaba en "Un loco súper show" en la temporada de verano de 2021. Las consecuencias físicas todavía impiden su regreso a la actividad del baile y los escenarios aunque, de alguna manera, abrieron nuevas puertas para ella. Enfocada en la actuación, es protagonista de un novedoso formato llamado microficción para la aplicación de videos Kwai. "Resultó un gran éxito y era una prueba al ser algo nuevo, pero se ve que al público le gustó muchísimo", explica sobre "Soy tu mami", la tira que está formada por capítulos diarios de un minuto. Lo curioso es que Aguirre interpreta un personaje que causó mucho revuelo a principios del 2022. La bailarina fue invitada a protagonizar el video de "Paga Dios", canción de Ca7riel y Paco Amoroso, un dúo que mezcla estilos pero que hace base en el trap.

-¿El formato novedoso te requirió mucha preparación?

-Es muy difícil pero me resulta sencillo hacerlo. Hice cursos de teatro y la improvisación es una técnica que yo había tomado, muchas veces es muy complicado para los actores trabajar sin el guion. Me adapté al grupo de trabajo y me resultó sencilla esa situación que para otros puede ser complicada. La serie tiene mucho éxito en el exterior y nos están pidiendo hablar en neutro, algo que también estudié por trabajar en otros países.

.

-¿Te abrió a un nuevo público?

-Absolutamente. A través del video de Ca7riel y Paco Amoroso y ahora la serie, estoy ganando público joven de todo el mundo. Mi panorama como figura artística se está abriendo a otras partes del mundo que no tenía pensado. Estoy feliz con la reinvención de mi carrera y que haya resultado positivo. Si bien estoy con las redes permanentemente, hay que adaptarse a ese mundo porque los chicos ya nacen con eso. Hice una metamorfosis muy rápida.

Adriana Aguirre en el video de "Paga Dios".

Si bien se muestra entusiasmada por su presente, el año comenzó con fuertes complicaciones a raíz de la internación y posterior operación de corazón de Ricardo García, su gran compañero de vida. "Si bien está muy bien en el día a día, ya tiene que tener otros cuidados, cuidarse mucho del frío, dormir ocho horas para no tener stress", aclara sobre el cambio que tuvo que aplicar el cantante.

-¿Cómo fue acompañar a Ricardo García durante su internación?

-Él es un recuperado cardiovascular. Por suerte, el corazón lo tiene bien tras esa operación más que difícil y riesgosa, porque necesitás una larga recuperación, muy dolorosa al principio. Ya empezó a trabajar y cantar, aunque sube al escenario con un tapado por las dudas de que haga frio. Tiene que tomar sus recaudos.

PING PONG.

- ¿CÓMO TE DEFINIRÍAS EN POCAS PALABRAS?

- Una luchadora, una mujer empoderada.

- ¿UNA VIRTUD?

- La capacidad de trabajar, trabajar y trabajar.

- ¿UN DEFECTO?

- Soy maniática en la limpieza.

- ¿QUÉ TE PONE DE BUEN HUMOR?

- Salir a tomar un café, comer afuera y trabajar.

Adriana Aguirre junto al cantante Ca7riel.

- ¿Y DE MAL HUMOR?

- La intolerancia de los demás.

- ¿UN PASATIEMPO?

- Hacer gimnasia.

- ¿UN TALENTO OCULTO?

- Que quede oculto (risas).

- ¿CON QUÉ TE LUCÍS?

- Siendo humilde y sencilla.

- COMIDA FAVORITA.

- Salmón rosado con verduras al vapor.

- ¿UNA SERIE?

- “La Casa de Papel”.

- ¿SI NO TE DEDICARAS A TU PROFESIÓN, QUÉ HARÍAS O SERÍAS?

- No podría ser otra cosa.

- ¿UN ARTISTA FAVORITO?

- Madonna.

- UNA CANCIÓN.

- “Vogue” de Madonna.

- ¿LO PRIMORDIAL EN LA PAREJA?

- El amor.

- ALGUIEN EN QUIÉN CONFIÁS CIEGAMENTE.

- Ricardo García.

- ¿UN MIEDO?

- La ira de Dios.

- LAS VACACIONES PERFECTAS.

- Ir a un lugar donde pueda descansar y que tenga un gimnasio.

- UN PLACER CULPOSO.

- Haber hecho el amor en un baño de un avión.

- UN GUSTO EXÓTICO.

- Me gusta todo lo que tenga que ver con Oriente, y los budas de distintos tamaños.

- UN SUPERPODER QUE TE GUSTARÍA TENER.

- Poder hacer todo lo que me gusta y tener todas las puertas abiertas para decidir.