"Estoy muy perjudicada desde que me caí en el escenario y tuve ese accidente. La primera semana de agosto tuvimos la última audiencia de conciliación y como no llegamos a un acuerdo, los abogados de Torry no propusieron absolutamente nada y vamos a juicio".

Con voz pausada, Adriana Aguirre enumera sus problemas de salud: "los glúteos me quedaron mal, y una pierna está inflamada, si bien no se quebró el hueso. Gasté mucho dinero en rehabilitación y tratamientos, pero me falta todavía". Recordemos que esto sucedió mientras protagonizaba la obra "Un loco súper show" este verano en Mar del Plata.

- En tus 45 años de profesión ¿qué momentos recordás con más cariño?

- Ahhhh, mi debut en el teatro Lola Membrives, porque mi madre no quería que fuese vedette, sin embargo, esa noche fue con mi papá. Se emocionaron tanto que ambos se pararon en la butaca para aplaudirme.

- ¿Cuál fue la revista más taquillera, la que te llevó al estrellato?

-Fueron muchas, una seguidilla, una atrás de la otra. Hice todos éxitos, ningún francaso. Perdón, el único fracaso fue el accidente que me costó más de un año y medio sin trabajar.

-¿Pensás que el próximo verano vas a poder subir a un escenario?

- Uno de los traumatólogos que tengo ya sabe que pase lo que pase en enero de 2022 quiero hacer mi propio show. Quiero volver como monologuista, como capocómica, quiero hacer reír a la gente porque el público me ama.

- ¿Te producirías vos o tenés propuestas?

- Tengo dos propuestas, una para Mar del Plata, otra para Carlos Paz, pero preferiría producirme yo misma, en mi estado no puedo adherirme a las cláusulas que me imponga la persona que me contrata.

- ¿Se puede ser vedette toda la vida?

- Sí, claro que se puede. Es como que uno cuestione a Nacha Guevara por protagonizar a su edad un music-hall.

- ¿En tu época de oro, con quién competías?

- Con Susana Giménez, las hermanas Ethel y Gogó Rojo, Carmen Barbieri, Zulma Faiad y Moria Casán, entre otras.

Con Ricardo García tiene un vínculo irrompible. (Foto: Archivo Crónica)

- ¿Antes de conocer a Ricardo García, quiénes fueron tus amores?

-Norberto Sánchez, empresario, vendía máquinas industriales, después Jorge Gallo, empresario teatral y Jorge Curé, empresario del rubro de la mercería. De los tres tengo muy buenos recuerdos, aunque el amor se desgastó. Igual sucedió con Ricardo García, pero el matrimonio duró 26 años, y por el momento, no hay otro hombre en mi vida.

"El matrimonio con Ricardo García duró 26 años, y por el momento, no hay otro hombre en mi vida".

- ¿Te adaptás a estar sin pareja?

- Por el momento, sí. Mi prioridad es cuidar mi cuerpo, tengo pretendientes varios y variados.

- ¿Usarías Tinder en un futuro?

Jaja, en un futuro, sí. Cuando esté perfectamente bien, ¿por qué no?

PING PONG

- ¿Cómo te definirías en pocas palabras?

- Luchadora, guerrera.

- ¿Tu mejor virtud?

- La sinceridad.

- ¿Tu peor defecto?

- Creer demasiado en la gente.

- ¿Qué te pone de mal humor?

- Las injusticias

- ¿Y de buen humor?

- Un hombre con buena onda

- Algún pasatiempo.

- Hacer gimnasia y jugar tenis.

- ¿Un talento oculto?

- Ciertas cosas sexuales.

Se lució en varias ediciones del "Bailando por un sueño".

- ¿Con qué te lucís?

- Bailando, desplegando mi arte.

- Tu comida favorita

- Salmón grillé con ensalada verde.

- Una serie

- Me encanta la tira turca "Doctor Milagro"

- ¿Un artista favorito?

- Sandro.

- ¿Una canción?

- "Por ese palpitar",

- ¿Las vacaciones perfectas?

- En Miami.

- ¿Un miedo?

- No poder volver a encontrar el amor.

- Alguien en quién confías ciegamente.

- Ricardo García

- ¿Lo primordial en una pareja?

- El amor

- Un gusto exótico

- Comer langosta en el Caribe.

