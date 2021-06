@perez_daro

Adrián Barilari es sin dudas una de las mejores voces del país. Se hizo conocido gracias al éxito de Rata Blanca, pero desde hace más de una década también tiene una prolífica carrera solista con la que ahora quiere expandir sus horizontes.

El artista acaba de editar el EP titulado “Barilari x 3. Volumen 1”, con el que sorprende mostrándose en facetas totalmente diferentes que van del rock y el metal, al pop internacional y hasta haciendo su debut en el tango. Con los temas “Todavía no encontré lo que estoy buscando”, de U2, una versión de su tema “Egoman” y el tango “Sur” sale a la cancha para darse un gusto y demostrar cuán generosa puede ser la música.

En charla con DiarioShow.com, el vocalista cuenta cómo es esta nueva experiencia y cómo se dio cuenta que debería emprender el desafío de salirse de lo esperado. “Es un nuevo comienzo, con nuevo sello, que se interesó por hacer este ‘Barilari x 3’ con distintas bandas, es realmente una fortuna poder haber concretado este sueño”, comienza diciendo, sabiendo que en tiempos difíciles para la industria, estas posibilidades no se dan todos los días.

Prosigue detallando: “Las canciones fueron grabadas en vivo en el estudio, en una sola toma. Quise grabar todo junto con banda armada, como se hacía en la antigüedad, eso le da una posibilidad de margen de error que es interesante para que la gente pueda entender cómo es el sonido vivo”.

El hecho de hacer un disco en vivo, grabado en una sola toma es una decisión artística y al mismo tiempo una forma de rebelarse contra las “perfectas” producciones de la actualidad. Al respecto, indica: “Hay que pensar que hoy cualquier hijo de vecino es cantante. Un aparatito te afina la voz y terminás siendo Luis Miguel. Incluso en tu casa con una computadora podés grabar una banda completa. Que está perfecto, pero no necesitás una gran voz para trasmitir. Por eso quería grabar ocho temas con toda la banda, ensayar, entrar al estudio y después del 1, 2, 3, grabar”.

A pesar de ser reconocido como vocalista de Rata Blanca, Adrián logró ganarse un nombre más allá de la banda, pero siempre dentro del rock y el heavy nacional. Por ese motivo, salirse de lo esperable puede ser una tarea casi imposible. Por ello, analiza: “Soy un privilegiado, nací con un buen oído y una buena voz. Después está el tema del aprendizaje, Yo tengo 61 y canto hace 54, desde muy chiquito. Y lo primero que aprendí a cantar fue tango, en mi familia. Mi tío era bandoneonista, estaba rodeado de esa música todo el tiempo, para mi era un juego. El aprendizaje vino naturalmente durante todo mi crecimiento”.

Por eso aclara que debuta en el tango porque “lo hice toda la vida, solo que no de manera profesional. El tango es nuestro, nos identifica como argentinos. Estuvo siempre en mí y me prometí hacerlo en algún momento como gusto personal”.

También existe un motivo en particular que lo movilizó, que se relaciona con el duro presente que vivimos: “En este momento pienso que hay que hacer las cosas hoy, como va el mundo, no sabemos qué futuro nos espera y no quiero dejar pasar las oportunidades. La música es tan amplia y generosa que no discrimina. El que discrimina es uno cuando se niega”.

Aunque explica que el rock lo llevó a hacer lo que es hoy, concluye asegurando que “me gusta incursionar en distintos lugares, porque ahí está el aprendizaje. La riqueza está en enfrentarse a lo que no conocés y sacarle el mayor jugo posible. El cantante no se pueda encapsular en lo que conoce, porque sería horrible verse en un mismo lugar por muchos años”.