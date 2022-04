@perez_daro

El rap y la cultura hip-hop existe desde hace varias décadas, pero hace pocos años explotó de popularidad gracias a la competencia de freestyle "El Quinto escalón", y muchos artistas que surgieron de ese ámbito. Si bien muchos comenzaron la primera ola de la música urbana más tirando hacia el trap y el reggaeton, otros, como Wos o Trueno, se destacaron en el rap.

Y en ese mundo, uno de los mejores raperos del país es Acru, que quizás no tenga hits que suenen en las radios pero si un ejército de fans que, por ejemplo, fueron a verlo en su multitudinario show en el Lollapalooza, demostrando que el talento neto todavía se premia con respeto y lealtad.

El artista charló de su gran momento con DiarioShow.com: "Primero que nada lo agradezco y de mi parte siempre traté de trabajar para hacer lo mejor posible en cada presentación, en cada canción, desafiarme, llevarme hacia un nuevo lugar", comienza diciendo.

Y explicando un poco para quienes no lo conozcan de que se trata su propuesta, indica: "Creo que mi búsqueda es súper personal y del alma. Si la gente, por suerte, puede sentir que estamos haciendo las cosas bien y que ocupamos un lugar especial, bienvenido sea, pero yo sigo ahí con mi misma construcción".

Pisando un escenario en el que el paisaje es un mundo de chicos y chicas que conocen tus letras, parte de la construcción de la que habla el rapero tiene como prioridad sentar las bases para los que vienen atrás: "Creo que venir acá este show a este marco de este festival es importante. Están pasando un montón de cosas con la música, y que se le de un lugar al rap para mi es muy valioso, como así también que la gente venga a apoyar lo que proponemos. Como artista de este género quiero hacer las cosas lo mejor posible para los artistas que vienen después, eso te da energía para salir a romperla".

El rap es un género especial porque suele ser autorreferencial, y los artistas hablan en primera persona de sus vivencias y su forma de ver el mundo. De alguna manera eso genera siempre una sobreexposición. Sobre cómo vive esa experiencia y ese vínculo con el público que conoce todo de él.

Acru y el cierre de una etapa con su concierto en Lollapalooza.

Agustín, tal es su nombre real, entiende: "Yo hago las canciones que me pintan, porque me pintan, escribo sobre las cosas que me identifican, y ellos vibran y viajan con esas letras, hacen suyas las canciones. Yo priorizo volar con mi creatividad y que me lleve a distintos lugares siempre, así que si me acompañan en cada locura es una bendición".

Sin temor a quedarse sin algo que decir, analiza como es su evolución artística: "La creatividad se va moviendo, y uno necesita seguir diciendo, para algunos como una terapia o algo más. Hay un montón de cosas que todavía no son canción, pero que ya encontrarán su lugar, decantarán en en la música y en la palabra correcta. Yo disfruto del proceso y creo que que es valioso y desafiante darle lugar a experiencias personales en mi música".

El cantante tiene una gran amistad con Wos y en casi todos los recitales de Valentín Oliva, se sube a improvisar sobre una base bien rockera. "Llevamos un par de años creciendo juntos, compartiendo, cada uno con su música, con su sonido, con su impronta y huella artística y es lindo como puede reencontrarnos y seguir sintiendo que hay que hacerlo bien, que hay que hacerlo mejor, que la queremos romper".

"La sensación sigue siendo la misma que cuando empezamos a hacerlo. Que él me reciba y que me diga que para él es importante que esté, me impulsa a ir y a dar lo mejor. Cada escenario que pasamos y pisamos es una experiencia única y un gran aprendizaje", cierra sobre ese vínculo.