Mañana cálida de otoño. Llamada telefónica temprano. Quien habla es Iván Noble, en exclusiva con DiarioShow.com, para brindar detalles sobre su último trabajo como solista, los proyectos actuales y por supuesto, recordar a Caballeros de la Quema.

De arranque, habla sobre "El arte de comer sin ser comido" su más reciente trabajo: "Es un disco absolutamente pandémico: Lo escribí e incluso lo grabe en la época de la cuarentena más brava, y fue saliendo. Primero salieron tres singles, durante el año pasado, como se hace ahora que salen con un intervalo de tiempo, y después salió el disco entero".

Iván Noble se hizo conocido como vocalista de Los Caballeros de la quema, y tocan cada tanto.

Ante nuestra consulta responde que la flamante placa "tiene un espíritu muy íntimo, muy minimalista que tiene que ver con haber sido grabado así, algunas cosas desde mi casa, otras desde el estudio del productor o cosas que mandaba el pianista, que hacía la cuarentena en Corrientes. Está cruzado por el clima de época de toda la pesadilla que nos tocó vivir".

Luego, y como no podía ser de otra manera, hablamos sobre Caballeros de la Quema, el reencuentro y más: "Fue hermoso. Lo último, que fue en un microestadio de Morón, fue muy emotivo. De todos los shows que hemos hecho en los cinco años en que hemos hecho nuestro reencuentro, me parece que fue el más emotivo. Y eso reafirma las ganas que tenemos de juntarnos de vez en cuando, así sin fechas, sin ningún tipo de plan, pero cuando sea buena la ocasión", recordó.

Sobre esas reuniones, sostuvo: "Cada vez que nos juntamos el balance es buenísimo, y esta vez además tuvo todo el componente de que sea en el Oeste, que tenga que ver con el Día Nacional de la Memoria. Se chocaron los planetas en el mejor sentido posible. El barrio tira siempre".

Como un viejo lobo de la música, la palabra de Noble tiene peso al hablar de la escena nacional y las nuevas bandas. Pero analiza desde un lugar humilde: "No sé si tengo mucha autoridad para hablar porque diría que estoy un poco alejado del día a día. Cíclicamente hay bandas que surgen y que la gente las sigue. Bandas como Conociendo Rusia y El Plan de la Mariposa han emergido y ya son como realidades. Cada cinco años hay bandas nuevas que la empiezan a romper".

Y reflexiona con un panorama general: "Es una época donde hay tanta oferta de cosas, de bandas, de solista, de música donde es tan supersónica la velocidad con que todo su comunica y se informa, que ahí me parece que el desafío es perdurar en el tiempo. Pero eso lo va a decir el tiempo, y nadie más".

En paralelo a la presentación del disco, Noble brindó detalles sobre la tarea de sacar su segundo libro: "Por ahora estoy juntando ganas y poniéndome a escribir un poco, desde hace algunas semanas, todos los días y espero poder terminarlo, ojalá antes de fin de año. No tengo apuro porque es algo que disfruto hacerlo, supongo que es a lo que me voy a dedicar este año".

Pero eso no es todo, ya que Iván también es conductor radial. Está al frente de "Fulanos de nadie" por kamikaze.com.ar y según contó: "Estuve haciendo radio intermitentemente desde hace varios años. Es el medio de comunicación que más me gusta, sobre todo como oyente, así que cuando me lo ofrecen, acepto".

Para cerrar, concluye que para él se trata de algo honesto y sin grandes pretensiones, aunque con amenos resultados: "Si bien no es mi oficio, es como un berretín y me gusta mucho hacerlo. Es cómodo. Conviven la música que me gusta escuchar en mi casa, hago un programa que es el que me imagino me gustaría escuchar a mí, como una sobremesa o vermut entre amigos, escuchando música y charlando de bueyes perdidos".

Por M.P