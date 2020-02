"El tango es nacional y popular; representa nuestra identidad, el estilo de vida que profesamos y los sentimientos, siempre, están a flor de piel". De esta manera, se expresó la bailarina internacional Mora Godoy quién con particular éxito realiza su nuevo espectáculo los viernes y sábados, a partir de las 21.30, en el Teatro Auditorium de Mar del Plata. Precisamente, se llevarán a cabo, desde esta semana, las ultimas seis funciones de la artista en la concurrida ciudad balnearia, en tanto, se presentará el 24 de febrero en el Festival de Tango de Zárate y unos días después, puntualmente el 29, lo hará en la Fiesta del Sol, en San Juan.

Mora advirtió que "Si bien el tango con proyección internacional ha sido, desde la danza, uno de los principales sustentos del género, a mi me interesa, de manera prioritaria que mis espectáculos sean vistos en mi país, que Argentina, en algún sentido, sea la sede de estas expresiones culturales, debido a ello es que mis espectáculos cuentan con entradas muy accesibles para que pueda ser visto por todo tipo de público".

"Esta mujer es tango" plasma una muy delicada simibiosis entre el tango tradicional, el electrónico y diversas líneas de la música ciudadana a través la canción y la danza. Una y otra vez, Godoy afirmó que "el tango es nuestro género y cultura y yo tengo la alegría de poder combinar por un lado el tango salón con ribetes de lo clásico y, por otro, la danza a través de la orquesta electrónica". No obstante, la bailarina apuntó que "el tango de la época de oro es, prácticamente irrenplazable. La esencia de esa poesía es única. Me puede... me genera una motivación total".

Con respecto a su posible vuelta al "Bailando", Mora acotó que "por el momento lo veo muy dificil. Me sentí desprotegida y realmente no se valoró mi esfuerzo. Y como decía mi abuela con aquel famoso refrán: "Si la envidia fuese tiña... cuantos tiñosos habría". Los ataques que he recibido se han dado de manera constante y, en definitiva, una mujer exitosa, jode mucho y para muchos es algo imperdonable... realmente, no volvería al "Bailando"".

Mora sostuvo que su aporte abarca el hecho artístico y y lo que obtiene en dividendos económicos lo vuelve a emplear y a invertir en nuevas producciones. Por otra parte, revalorizó el talento de nuestros artistas de música ciudadana: "Exportamos bailarines a todo el mundo y los reciben con los brazos en cualquier latitud del planeta. Esto habla, a las claras, de la escencia y la calidad del arte ciudadano".