@LuisVenturaSoy

En el país de los distraídos, Caín fue el mejor hermano de Abel. En el país de los distraídos Judas le hizo disfrutar a Jesús de su mejor cena. En el país de los distraídos Dalila le cortó el pelo a Sansón para que desfile con Roberto Giordano en La Gran Noche de Teté y yo siempre fui un soberano distraído del que muchos se aprovecharon porque siempre tuve el "sí" muy fácil.

Pero esta vez, me cuesta mirar para otro lado cuando todo el mundo me viene a preguntar por una invitación pública que no termino de entender. Quizá tampoco quiero ponerme a entender por qué el conductor del ciclo " Intrusos en el Espectáculo", unas horas antes de salir de extensas vacaciones, propuso al aire que se me invitara al festejo por los 20 años del programa que ocupa la grilla de América 2 y, la verdad, no entiendo por qué, ni la intención de quien lo hizo.

Pocas horas después, decenas de llamados y cronistas esperándome en los lugares que suelo frecuentar me preguntaban si yo iba a asistir a las celebraciones de " Intrusos", y una vez más no entendí el motivo de esta nueva distracción. Como si nada hubiese pasado en mi vida y en mi profesión con relación a mi desvinculación del exitoso ciclo.

Cuando analicé un poquito, recordé que quien hacía esa invitación era la misma persona que cara a cara me licenció de "Intrusos" por unos días y pocas horas después anunciaba en el mismo programa que hoy festeja, que me había despedido. Es la misma persona que me invitaba en los programas al cumpleaños de su hija y la invitación nunca fue recibida. La misma persona que decía en el ciclo de Pamela David que me iba a invitar a su último casamiento y esto nunca ocurrió. Y la misma persona que se cansó de prometerme un café, porque teníamos que hablar de todo lo sucedido y esto nunca ocurrió.

No me quejo ni me molesta porque ya me acostumbré a vivir en el país de los distraídos, pero sí me incomoda todo el tiempo que debo dedicarle a tener que aclarar que en estas condiciones es imposible que yo asista a algún festejo porque no corresponde. ¿Cómo voy a volver a la casa donde el dueño me echó públicamente en conferencia de prensa, que ofreció en su propio espacio?

Yo no sé si le he sido útil a un programa histórico como " Intrusos", lo que sí les puedo decir es que ese programa fue siempre mi orgullo y le entregué mi vida a quienes lo integraron, al programa mismo y al canal que lo albergó y protegió. Lo que vino después elijo guardármelo en el bolsillo. Es un tema mío, que ya asumí, superé y sumo como un gran recuerdo de mi carrera. Punto.

Por eso, muchachos, dejemos que " Intrusos" celebre sus 20 años de vida como elija, pero a mí no me corresponde estar y si tienen que empezar, arranquen sin este periodista que hoy tiene otras cosas en las que pensar y trabajar. Feliz cumpleaños. Te lo digo yo.