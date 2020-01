@Rfiliguera

Volvió al ruedo, luego de un año marcado por angustias, preocupaciones y duelos. Sin embargo, ella, como una leona mal herida, arremete con todo y supera todas aquellas circunstancias que la mantuvieron mal (y que en la actualidad trata de seguir superando) para transformarse y convertirse en otra persona arriba de un escenario. Así es, en definitiva, Carmen Barbieri, quien en charla con “Crónica”, ayer, en la antesala de la función de la obra “20 millones”, en el teatro Atlas, puntualizó que “estoy contenta de poder trabajar, siempre para mí el escenario ha sido sanador y me ha permitido, a través de la buena energía que compartimos, a modo de sinergia con la platea, poder estar bien y brindarles de parte de una lo mejor, siempre lo mejor”.

La actriz, no pudiendo eludir la emoción de los episodios transitados en los últimos dos años, expuso: “Ha sido una etapa compleja de mi vida. La partida de mi madre, circunstancia que me afectó muchísimo en todo sentido, y además, todo el proceso del calvario que, en materia de salud, sufrió Santiago (Bal), se convirtieron en un combo que tengo que ir superando de la mejor manera posible”.

En relación con la unión de la familia, luego de su separación de Santiago y los conflictos entre Julieta y su padre, Carmen aseveró, en este sentido, que “Fede ha tenido una labor ingente en el tema familiar. Fede nos unió y llevó a cabo una tarea colmada de paciencia y amor; además, se encargó, junto a sus hermanos, de las instancias de salud de su padre y tuvo la suerte de rodar una película junto a él. A punto tal se mejoró la situación que Federico y Julieta, esta noche (por ayer), debido a la suspensión de la función de la obra que comparten con Nora, van a venir a ver nuestro espectáculo”.

La vedette y actriz fue clara al afirmar que “Santiago no se merecía tener un recorrido de complicaciones tan fuertes en la salud. Sufrió 18 operaciones, batallas contra el cáncer, y tenía, por otra parte, muchas ganas de vivir, ya que siempre se encontraba escribiendo o haciendo anotaciones para un futuro espectáculo. Más allá de todo, el año pasado pudimos reunirnos los tres (Carmen, Santiago, Federico), un espectáculo que ofició, en definitiva, como una suerte de homenaje a Santiago y de reconocimiento para la unión de la familia”. En relación con este tema, Carmen, a modo de rezo, destacó: “Debido a todo esto, les sugiero, humildemente, a la gente que sepan vivir el momento como nunca, que no se desesperen, que traten de que no los supere la angustia y la desazón y que, sobre todo, sepan que el futuro es incierto, hay que vivir el presente bien; entiendo que es la mejor medicina”.

La artista protagoniza "20 Millones" en Mar del Plata. (Foto: Crónica)

Todas las piedras que se le presentaron en el camino la hicieron a Carmen mucho más fuerte y agregó respecto de esto: “Una ha aprendido a ocupar otros lugares y, sobre todo, a no exagerar las cosas. Vivo la vida desde otra óptica, dándole un matiz mucho más apacible y menos intenso, más real y menos cruda”. La artista confesó que “en estos momentos no pienso en estar en pareja, me encuentro muy bien con mi soledad; vivo lo temporal con mucha tranquilidad”.

"En relación con la polémica desatada con Antonio Gasalla, Carmen dijo que “Antonio es un hombre que dice lo que dice y de la manera que lo siente. Atención que yo no le adjudico ninguna culpa al periodismo, pero cuando alguien te dice: ‘No voy a hacer declaraciones’, no hay que insistir, porque es ‘no’. Estas situaciones de la vida hay que respetarlas”.

Carmen, luego del final de la temporada teatral, emprenderá vuelo hacia Nueva York, en plan de descanso y con el objetivo supremo, según su propio testimonio, de ver la mayor cantidad de espectáculos posible. Más que merecido, por cierto.