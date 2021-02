Inolvidable, querible, sensible, amigo de los amigos, solidario. Sin renuncios, siempre leal. Así fue el querido Carlos Carella, hombre de mil batallas por la defensa a ultranza de las convicciones del laburante, nos dejo páginas memorables de la historia del espectáculo argentino. Nació el 28 de mayo de 1925 y se nos fue de gira definitiva el 9 de mayo de 1997. Un personaje esencial de nuestros escenarios y un maestro que dejó un legado creativo en la enseñanza en el universo de la actuación.

En su años de descubrimiento artístico, Carlos estudió declamación y en este sentido su primer vínculo con el mundo del espectáculo estuvo referido a la presentación de orquestas, con el seudónimo de Carlos Alberto Alauz. Posteriormente, adoptó el nombre de Jorge Loguarro, y continúo en el desarrollo de intérpretes y conjuntos de tango en diversos clubes. Cabe destacar que, en ese entonces, Buenos Aires era una fiesta, década del cuarenta, primer gobierno peronista- al que Carlos adhirió tempranamente y durante toda su vida- país que se desarrollaba en el cenit de una situación económica y que iba a marcar a ese Buenos Aires, de una manera extraordinaria. La industria del espectáculo: radio, teatro, cine exponían una epopeya de trabajos y producciones que calaron muy en la historia del arte nacional.

Y en el plano estrictamente teatral, cabe recordar aquí como puntapié inicial de su actividad a la obra "El amor que pasa", pieza inaugural de su oficio. Por otra parte, es importante enfatizar que el teatro ha sido la actividad que Carella desarrolló, siempre, de manera interrumpida. Por otra parte, durante los años de la dictadura militar, Carlos Carella estuvo prohibido, formando parte de las lamentables listas negras, tanto en el cine como en la televisión, en tanto, el teatro se erigió en su única fuente de recursos.

Asimismo, actuó en "Las dos carátula", programa emitido desde 1950 por LRA Radio Nacional. Fue miembro fundador de "Gente de Teatro Asociada" dirigido por Orestes Caviglia y del grupo "Gente de Teatro" ("Cosa Juzgada", ciclo fundamental de nuestra teve), dirigido por David Stivel.

A nivel escénico, entonces, se puede citar su gran aporte en los siguientes espectáculos: "La señorita Julia", "El zoo de Cristal", "El herrero y el diablo", "Proceso a Jesús", "Noche de Reyes", "No es cordero... que es cordera", "El pan de la locura", "Donde la muerte clava sus banderas", "El escarabajo", "Los bandidos", "Hombre y superhombre", "Mustafá", "La dama boba", "El rehén", "A que jugamos", "Morir en familia", "Los japones no esperan", "Martín Fierro", "La noche de la basura", "Los hermanos queridos", "No hay que llorar", "Los emigrados", "La cal viva", "Cámara lenta", "El acompañamiento".

La lista continúa con " Hay que apagar el fuego", "Kathie y el hipopótamo", "Chimichurri", "El patio de la morocha", "Aeroplanos", "Teléfono medido", "El patio de atrás y compañía", "Corazón de tango" y "Las de Barranco", entre otras. Además fue director de Radio Emisoras, en 1973 y Director Nacional del Fondo Nacional de Las Artes en la gestión que se llevó a cabo en 1992-1993.

Y en ese camino de vocación y de servicio que expuso en toda su existencia, en 1963 integró la lista que ganó las elecciones en la Asociación Argentina de Actores, exponiendo, como siempre, sus convicciones más firmes en la defensa de todos sus colegas.

Y en ese devenir de situaciones que fueron coadyuvando en una carrera artística, siempre acompañada por el compromiso y los desafíos, su primer libreto de radio, data de 1949 y fue, puntualmente, la obra "El 22 de mayo de 1810". En tanto, durante la década del cincuenta, trabajó en la ya citada "Las dos carátulas" y, en este sentido, participó en los siguientes programas: "Un marido ideal", "Batman y "Robin", "Shell en el campo" y "Las aventuras de Tom Mix".

La televisión, por otra parte, ha sido también otro de los rubros que lo ungió a Carlos Carella como un intérprete cabal en el camino de todas las áreas de la estructura del espectáculo y del show. "El derecho del olvido", le permitió ingresar, puntualmente, en el mundo de la pantalla chica. Posteriormente, fue poniéndole su registro en los programas que detallamos a continuación: "La sangre también perdona" "Disparete S.A.", "Hamlet", "Las tres caras de Malvina", "Operación Ja Ja", "Martín Fierro", la emblemática "Cosa Juzgada", "Alguien como usted", "La batalla de los Ängeles"(programa que no se pudo ver por la instalación de la dictadura del 24 de marzo de 1976), "Buscavidas", "Desafíos a la vida", "Los discapacitados", "Los gringos", "Juana va", "La bonita página", "Zona de riesgo", "Tal para el cual" y "Poliladron".

Distinciones, en vida

También, en diversas etapas de su trayectoria, Carlos Carella fue distinguido por su trayectoria y labores puntuales. En este sentido, recibió numerosos galardones: Martin Fierro, Moliere, Estrella de Mar, Prensario, Fausto de Oro, Condor de Plata, Orden de la Esperanza, Discepolín, Pepino el 88, Margarita Xirgu, José Hernández y el premio Podestá a la trayectoria Honorable. Por otra parte, también fue reconocido con el diploma al Mérito Konex, entre las 100 mejores figuras del espectáculo argentino de todos los tiempos. Distinciones que Carlos recibió en vida, como consecuencia de una carrera, al servicio del público y de las convicciones sociales. Un verdadero ejemplo.

Su paso por el cine

En el Diccionario de Actores del Cine Argentino, sus autores Roberto Blanco Pazos y Raúl Clemente, reseñaron la labor de Carlos Carella en el "séptimo arte" nacional con estos términos: "En la primera etapa de su paso por el cine, se destacan "He nacido en Buenos Aires", de Francisco Mugica y, luego, varios títulos con Emilio Vieyra. En tanto, con el Clan Stivel trabajó en "Los herederos" (premio Mejor Actor de Reparto, Cronistas Cinematográficos). Intervino en "Operación Masacre", basada en la famosoa obra periodística testimonial de Raúl Walsh. Se lució en los repartos de "La Tregua" y "Los días que me diste". Sus labores más destacadas se registraron el "El rigor del destino" (premio Mejor Actor, Cronistas de Cine) y en "El acompañamiento",junto a Ulises Dumont.

Su filmografía completa es la siguiente: 1953: "Los troperos". 1955: "Mercado de Abasto". 1959: "He nacido en Buenos Aires". 1960: "El bote, el río y la gente". 1961: "Mi Buenos Querido". 1962: "Detrás de la mentira". 1963: "La fin del mundo". "Testigo para un crimen". 1964: "El octavo infierno". 1966: "La cómplice". "Dos quijotes sobre ruedas". 1967: "La cigarra está que arde". "Escándalo en la familia". 1968: "Coche, cama, alojamiento". 1970: "Los herederos", 1971: "Santos Vega". 1973: "Operación Masacre". 1974: "La tregua". 1975: "Los días que me diste". 1984: "Los chicos de la guerra". "Los tigres de la memoria". 1985: "El rigor del destino". 1989: "D.N.I". 1991: "El acompañamiento". 1992: "El viaje". 1995: "Con el alma". 1998: "Sus ojos se cerraron".

Perla Carella, su gran compañera de ruta

Perla fue la mujer que acompañó a Carlos Carella en todo momento y en toda circunstancia de su vida. En los momentos buenos y en los momentos malos. Siempre estuvo a su lado y se convirtió en la base fundamental de su actividad. Fruto de esa unión, cabe recordar, nació Martín.

Perla ha sido y es, entonces, una mujer especial que con esa pátina de afecto y solidaridad ayudó y le puso rúbrica a la profesión de un hombre, en todos los frentes. Y rescató, en la edición de dos libros, el pensamiento y las definiciones de Carella que lo caracterizaron desde siempre, como asimismo, editó una obra dedicada a mostrar la vena creativa del artista en su camino poético.

