Hoy tendrá lugar un evento artístico masivo e internacional muy importante. Bajo el lema "Un mundo: juntos en casa", y coordinado por Lady Gaga, se celebrará con apoyo de la Organización Mundial de la Salud ( OMS) un show que contará con varias de las máximas figuras de la música y la televisión, se emitirá a todo el mundo a través de las redes sociales y, para los que no usen este tipo de plataformas, en nuestro país podrá verse el domingo a la noche, después de "Bake Off", por Telefé.

El espectáculo apunta a honrar y apoyar la labor de los trabajadores de la salud y el Fondo de Respuesta Solidaria para Covid-19 de la OMS. Los últimos en sumarse a esta lista de lujo fueron los Rolling Stones, que anunciaron ayer que tocarán desde sus casas en el superconcierto solidario. "Nos sentimos honrados por la invitación para formar parte de la transmisión One world: together at home, desde nuestros hogares siguiendo el distanciamiento social", dijo el grupo en un comunicado.

Dirán presente cantantes y actores de la talla de Alicia Keys, Amy Poehler, Awkwafina, Camila Cabello, Celine Dion, Ellen DeGeneres, Jennifer Lopez, LL COOL J, Lupita Nyongo, Matthew McConaughey, Oprah Winfrey, Pharrell Williams, Sam Smith, Shawn Mendes, Taylor Swift, Usher, Victoria Beckham, Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong, de Green Day, Burna Boy, Chris Martin, David Beckham, Eddie Vedder, Elton John, Finneas, Idris y Sabrina Elba, John Legend, Kacey Musgraves, Keith Urban, Kerry Washington, Lang Lang, Lizzo, Paul McCartney, Priyanka Chopra Jonas, Shah Rukh Khan y Stevie Wonder.

J Balvin y Jennifer Lopez, parte del toque latino en el evento.

Habrá lugar también para los ritmos latinos y música en español con Juanes, Luis Fonsi, Maluma, Becky G y J Balvin, que se repartirán entre el concierto principal y las actuaciones previas.

El especial será conducido por los animadores más populares de Estados Unidos: Jimmy Fallon, de "The tonight show", Jimmy Kimmel, de "Jimmy Kimmel Live", y Stephen Colbert, de "The late show con Stephen Colbert". Todos los artistas participarán desde sus hogares, en una jornada que pretende recaudar dinero para la crisis sanitaria actual, aunque la propia Gaga y el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunciaron la semana pasada que ya han reunido 35 millones de dólares.