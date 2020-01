@Pérez_daro

Fernando Vázquez es un chico hit. Desde su Montevideo natal, conquistó Latinoamérica con su grupo " Rombai" y hoy se presenta bajo ese mismo nombre pero iniciando su carrera solista. Lidiar con la fama, encontrar un amor, y al mismo tiempo pensar siempre en el próximo éxito del verano, son algunas de las cuestiones que pasan por la cabeza del artista que hoy charla de forma íntima con DiarioShow.com

-¿Es una nueva etapa en tu carrera?

-Después de varios años cantando en Rombai como grupo, a veces un dueto y a veces un trío, ahora me siento preparado, y me doy la oportunidad de lanzarme solo. Siento que cada persona que pasó por la banda me han hecho aprender muchas cosas, quizá muy necesarias para que hoy pueda arrancar solista.

-¿Es un signo de madurez?

-Sí. Porque arranqué como productor, quizás en un punto inconsciente porque no me tenía fe a mí mismo. Después dije me encantaría poder hacerlo, y así arrancó Rombai. Hoy tengo la madurez para enfrentarme al público de esta manera.

-¿Aprendiste a convivir con miedos e inseguridades o desaparecieron esas sensaciones?

-Cuando era adolescente y recién empezaba con la banda, si una canción no tenía la repercusión que yo esperaba, o frente al público la gente estaba callada, uno tiene que resolver. La experiencia me fue dando todos esos aprendizajes.

Se considera un romántico y su película favorita es "Titanic"

-En "Japón" decís "Me gustas de aquí a Japón. ¿Hay una chica que te guste de esa forma hoy?

-La verdad que sí, ando medio enamorado. Me inspiró para la canción, ayuda a crear música.

-¿La conocemos?

-No, no.

- ¿Es un poco una obligación dedicar canciones a las parejas?

- Mi música es para bailar, para el boliche. Y por lo general ahí encontrás gente soltera, sin compromiso. Rinde más la canción de desamor en mi caso.

-¿Y cambia algo en vos, del personaje de boliche al enamorado?

-No, para nada. Se puede estar enamorado y salir de joda igual. El tema es que tiene que haber un respeto a tu pareja y no mandarse ninguna. Pero uno tiene que hacer la misma vida, normal, con los amigos, seguir saliendo. Después las relaciones te empiezan a apretar y terminan ahogándote.

Su nueva canción "Japón" se estrenó con video filmado en Tokio.

-¿Te sucedió?

-Sí, hablo por mi experiencia personal y no está bueno. También hay que entender que cada pareja es un mundo, con sus reglas. Pero a mi me gusta ser una persona libre. Hoy, a pesar de estar con alguien especial, sigo saliendo con mis amigos de joda. En la canción digo "por vos dejo la joda y el alcohol", y después pienso... Tampoco tanto. El mejor de los mundos es poder salir con amigos y tu pareja a divertirte.

.

-Con Rombai captaron un público que no esperaban, más infantil. ¿Se modera el mensaje?

- Si, hay que pensarlas. Soy bastante medido con eso. Me gusta ser coloquial y hablar como lo hace la gente en la calle, en forma real. Entonces en un punto me gusta ser sincero, pero también medido. Cuando sos chico disfrutás de la melodía y la música, y no te fijás. Pero hay un respeto al público, que uno sabe que mucha gente muy joven me escucha.

- ¿Qué sueños tenés?

Cuando arranqué mi único sueño era sonar en mi país. Que mis temas los escuchen mis amigos en sus autos. Poco a poco, cuando todo se va convirtiendo en realidad, uno puede soñar más grande. Hubo cosas que me sorprendieron, y me sorprenden hoy. Hice cinco Luna Park, recorrí toda Latinoamérica. Hoy, ya maduro, entiendo lo que sucedió, cayendo en lo que pasaba en mi carrera. Y me ocupo de seguir proyectando al mismo nivel que lo que ya conseguí.

Además de cantar, toca el piano, la guitarra y es productor.

- ¿Hay un lado oscuro del éxito?

-Al principio no me gustaban las críticas negativas. Me hacía sentir mal y me bajaba mucho la autoestima. Hoy me relajo más. Perdés la privacidad, pero ya te acostumbrás. Es tu mundo y te adaptás, si querés vivir de esto, tenés que hacerlo.

-¿Cuáles críticas te molestaban?

-Cuando tenían una opinión de mí, como persona. Siempre va a haber alguien al que no le guste lo que hacés. Pero lo que me jodía es que tengan prejuicios.