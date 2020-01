@Pérez_daro

Sabrina Carballo está muy contenta con el reestreno de "La Lechuga", obra de teatro que es un éxito internacional y en el que comparte escenario en el CPM Multiescena con Nicolás Maiques, Juan Paya, Julieta Granja y Santiago Mallarino.

-Cuando sabés que una obra funciona, como sucede con ésta ¿estás más tranquila?

-No mucho, porque todos los públicos son distintos. Yo estuve en "Toc toc" que era un éxito, y fuimos a Paraguay y funcionó mal. La gente tiene diferente humor, se ríe de otras cosas, entonces aprendí a no dejarme llevar por eso. La publicidad y el marketing al principio pueden servir, pero después de un par de meses eso se deshace. Si supiese la clave del éxito, viviría mucho mejor.

-¿Cómo sería vivir mejor?

-Es todo raro. Cuando empecé, era un juego y después encontré la profesión que amo, pero no siempre es redituable lo que hacés y lo que te gusta. A veces los actores tenemos que hacer cosas que no nos gustan tanto, pero tenemos que pagar el alquiler. Quizás es algo popular, pero no tiene que ver con tus deseos o gustos. No siempre las dos cosas van de la mano. A veces sucede y sos plenamente feliz.

Este año volvió con la comeda negra "La lechuga" en el CMP Multiescena.

-¿Cuándo dejó de ser un juego y comenzó a ser una profesión?

-Quizás "Amigovios", porque fue mi primer protagónico. Estoy más grande. Ni yo me creo que pasaron 25 años. No siento que fue ayer, pero sí podría decir que anteayer. Y cambiaron mucho las cosas, antes trabajábamos doce horas de lunes a sábado, y no teníamos tiempo para nada. Mucha vida social no tenía, y por eso quise dejar el colegio.

-¿Y qué te dijo tu mamá?

-Que me vaya a dormir. Siempre fue consciente de que lo más importante era la escuela, para ella era un fastidio que yo trabajara, y me decía que era como un club, me tenía que ir bien en el colegio para que siga yendo a trabajar. Después de unos años entendí que era un trabajo y hasta quise dejar la actuación por cansancio.

Comenzó su carrera de chica y su primer protagónico fue en "Amigovios"

-¿Ves distintas las ficciones juveniles respecto de "Amigovios"?

-Cambió al año siguiente, cuando arrancó "Chiquititas". "Amigovios" tenía algo muy cotidiano, la escuela era estatal, y en las otras siempre eran de gente rica en colegio privado. En "Chiquititas" eran huérfanos vestidos con ropa de una marca carísima. A nosotros no nos maquillaban, y nos peinábamos nosotros. Era más aniñado todo, no había división de poderes. No sé si era lo que la gente demandaba, pero sí era lo que proponían y siguen proponiendo en esas producciones.

¡Ping pong a Sabrina Carballo!

- ¿Cómo te definirías en pocas palabras?

-Intensa, apasionada y resolutiva.



-¿Algo que te ponga de buen humor?

-Las buenas noticias.



-¿Y de mal humor?

-La gente miserable y mentirosa.



-¿Un talento oculto?

-Dicen que canto muy bien, pero nunca me profesionalicé. Me da vergüenza porque soy insegura con eso.



-¿Un vicio?

-El cigarrillo, en algún momento lo dejaré.



-¿Bebida y comida favorita?

-Leche, para hacerme chocolatada o café con leche. Y comida, las papas fritas.



-Si no te dedicaras a la actuación, ¿qué serías?

-Trabajaría en atención al público de lo que sea.



-¿Lo peor de tu trabajo?

-La exposición. Siempre traté de ser cuidadosa con eso.



-¿Película favorita?

-¡Hay millones para elegir! “El padrino”, “La lista de Schindler”,“Hombre en llamas”.

Su bebida favorita es la leche y la toma todo el tiempo con café o chocolate.



-¿Serie predilecta?

-”Donovan” me gustó.



-¿Artista favorito/a?

-Julia Roberts.



-¿Qué buscás en una pareja?

-Complicidad, que sienta que es mi extensión.



-Una virtud y un defecto que tengas.

-Soy muy generosa con mis amigos, y siempre estoy pendiente de lo que necesiten. Y como defecto, soy re calentona.



-La última vez que te enojaste?

-Cuando entraron a robar en mi departamento, en diciembre.



-¿Y la última vez que tuviste felicidad plena?

-Siempre que veo sonreír a mis sobrinos.



-¿Cómo es un día en tu vida?

-No hay un día en el que no limpie algo en mi casa. Soy más limpia que ordenada, porque soy perfeccionista y si ordeno algo tiene que quedar perfecto, si no, no lo hago.



-¿Mascotas?

-Sí, tengo dos perros, y uno es ciego, así que lo tengo que

cuidar mucho