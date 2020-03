@perez_daro

Calificación: Muy buena

La vieja camioneta de Barley se pone en marcha cuando él mueve la palanca de cambios a "O", que en inglés significa "Onward" y traducido al castellano es "adelante", con una segunda acepción que sería "de ahora en adelante". La historia de vivir pendiente del pasado en vez de atesorar el presente, que todos padecieron alguna vez, es retratada por la divertida pero sensible "Unidos", nueva película de Disney Pixar.

Su nombre original era "Onward" pero llega con título cambiado al país, aunque en esta ocasión, cualquiera de las dos denominaciones le hace justicia. El antecedente que nos cuenta antes de meterse en la historia principal es que en algún momento en la tierra hubo magia, y hechiceros que hacían esa magia posible, para ayudar a otros cuando no tenían la chance de lograr algo. Era un hecho solidario y altruista. Pero con el advenimiento de la tecnología, los seres comenzaron a olvidarse de todo. De la magia y de la solidaridad. Llegamos al presente en el que los que habitan esta tierra de fantasía son elfos, cíclopes, centauros y unicornios. Un elfo, Ian (voz en inglés de Tom Holland), es un adolescente sin amigos, muy tímido e introvertido, que no conoció a su padre. De todas formas, su hermano mayor Barley (voz en inglés de Chris Pratt) lo cuida aunque al joven no parece interesarle el cariño.

.

El día en el que cumple 16 años, la madre les da un regalo que su padre les dejó a ambos, que es la posibilidad de traerlo de vuelta de la muerte por 24 horas. El hechizo falla y deja a su padre aparecido por la mitad, por lo que sólo se le ve la parte inferior. Así, los hermanos y un par de piernas paternales emprenderán un viaje para encontrar una pieza fundamental y completar el encantamiento antes de que se cumpla el tiempo dispuesto.

En el camino, Ian y Barley vivirán aventuras que los harán conocerse mejor, aceptarse y entender qué es lo que los mantiene unidos. El filme de Pixar, sin tanta promoción como otros del pasado, es una de las piezas más sensibles que entregó la franquicia. Divertida y directa al corazón.