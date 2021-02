@AnaliaCab

La maldita pandemia que nos sigue privando de las salas de cine se llevó puesto también un estreno que podríamos calificar de “oscarizable”: “Noticias del gran mundo”, conmovedor filme dirigido por Paul Greengrass, que vuelve a trabajar con Tom Hanks luego de “Capitán Phillips” (2013).

La buena nueva es que para Latinoamérica ya está disponible en Netflix. Luego de 35 años de carrera, es el primer western para la estrella de “Náufrago” que nuevamente hace gala de su capacidad para llevar sobre sus hombros casi todo el peso dramático de una historia. Y decimos “casi” porque en este caso tiene la compañía silenciosa de una pequeña actriz que promete.

Cinco años después del final de la Guerra Civil, el capitán Jefferson Kyle Kidd (Hanks), un veterano de tres acciones bélicas, se dedica a viajar de pueblo en pueblo relatando las noticias de los diarios que no llegan a aquellos confines, emocionando a los desesperanzados sobrevivientes del horror con historias de presidentes y reinas, gloriosas contiendas, devastadoras catástrofes y apasionantes aventuras de todos los rincones del mundo.

.

En las llanuras de Texas, su camino se cruza con el de Johanna (Helena Zengel), una niña de 10 años adoptada por los kiowas que, contra su voluntad, debe regresar con sus tíos biológicos. Kidd accede a llevar a la niña al lugar donde la ley ha establecido que debe vivir. A lo largo de su viaje de cientos de kilómetros a través de tierras inhóspitas, ambos enfrentarán imponentes desafíos contra fuerzas humanas y naturales mientras cada uno intenta encontrar un lugar al cual poder llamar hogar.

Helena Zengel como Johanna Leonberger es una grata sorpresa en el filme.

En una entrevista, Hanks bromeó con que le gusta pensar en la película como en “The Mandalorian, sin los sables de luz”. Y hay bastante de eso. “News of the world” también hace foco en la tierna relación paternal que se establece entre ambos protagonistas, un vínculo que crece durante la adversidad que los ataca constantemente.

El Capitán Kidd representa lo moderno en esta nueva realidad de pos-guerra, con el sur esclavista derrotado pero aún muy latente y rencoroso contra el norte, que busca unificar la nación. Hombre pacífico y solitario, honrado y lastimado por lo vivido, el personaje de Hanks es profundo y genera empatía de inmediato.

En esta película de tono absolutamente realista, hay epidemia de meningitis y cólera en un país dividido. Al respecto de la actual pandemia de Covid-19 y la grieta política tras las recientes elecciones presidenciales en Estados Unidos, Hanks comentó: "Aquí estamos, hicimos una película que tiene lugar en 1870 pero parece hablar de 2020. ¿Acaso no resume eso a las películas? Que puedas ver una película que trata sobre personas montando caballos y digas '¡Guau! Eso realmente habla de lo que pasa hoy’”. Y tiene razón.