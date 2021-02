Tanto el cine como los juegos de azar han hecho una histórica simbiosis de la que han surgido inolvidables joyas filmográficas, apreciadas hasta por los cinéfilos más exigentes. Incluso, aquellos que no son adeptos a los juegos de casino pueden disfrutar de un contenido de calidad y de la genialidad de los mejores directores de las artes escénicas.

Seguramente, después de ver alguno de estos clásicos se anime a probar suerte en casinos como Betway, en cualquiera de las variedades de juegos de carta, tragamonedas o la ruleta. Te invitamos a disfrutar de la siguiente lista de títulos de películas de casino para este fin de semana. 21 Blackjack Es un interesante filme de Robert Luketic que combina drama y crimen, inspirado en una historia de la vida real. La trama se centra en un grupo de ingeniosos estudiantes del MIT Blackjack Team (equipo de Blackjack del Instituto Tecnológico de Massachussets) que logra ganar mucho dinero apostando en los casinos. Para vencer en las mesas de distintas casas de apuestas aplican estrategias de conteo de cartas, señales y preceptos matemáticos avanzados en el juego de Blackjack. La historia está sustentada en el libro original de Ben Mezrich llamado “Bringing Down the House”, y fue protagonizada en 2008 por Jim Sturgess, Kate Bosworth y Kevin Spacey. El largometraje recibió variedad de comentarios positivos y muy buenos resultados numéricos durante su estreno, por lo que los aficionados a los juegos de azar, en particular, al Blackjack, deberían deleitarse con esta magnífica producción. Casino Una película emblemática de Martin Scorsese en la que se refleja de manera perfecta el ambiente de los casinos. El largometraje Casino reúne tres gigantes de la actuación que dan vida a varios personajes principales en este controvertido filme estrenado en 1995, ellos son: Robert De Niro, Sharon Stone y Joe Pesci. Una adaptación inteligente de la obra escrita por Nicholas Pileggi, que expone una historia verdadera proyectada en el libro. La novela narra la vida de Frank Rosenthal, apostador profesional deportivo estadounidense que se encargó de administrar clandestinamente los centros de casino y apuestas Stardust, Fremont y Hacienda en Las Vegas en confabulación con el crimen organizado de Chicago, en los años 70s y principios de los 80s. Robert De Niro asume el rol protagónico del filme y encarna a Sam "Ace" Rothstein, un norteamericano, de religión judía, experto en juegos de azar y apuestas deportivas quien es convocado por mafiosos a la ciudad de Las Vegas para seguir de cerca las operaciones del casino Tangiers. Joe Pesci interpreta a Nicky Santoro, delegado por la mafia en Las Vegas para supervisar que las ganancias ilegales del casino Tangiers llegaran a las manos de los líderes de la organización criminal, entre estos el senador Andy Stone. Este personaje está basado en la vida del famoso capo Anthony Spilotro. En el papel de Ginger aparece la actriz Sharon Stone, personificando a la esposa de Ace, papel que le valió un Globo de Oro y la nominación al Oscar como mejor actriz. Croupier Esta obra maestra narra la historia de Jack Manfred, interpretado por el actor Clive Owen, un aspirante a escritor que se siente fracasado y con graves problemas económicos. Para solventar gastos decide aceptar un trabajo como croupier en una casa de apuestas, poco a poco se deja encantar por la atmósfera de lujo del lugar. Su relación de pareja con Marion presenta dificultades y comienza a tener relaciones extraconyugales con una empleada del casino que lo arrastra a formar parte de actos peligrosos. Entre las reglas del casino está la negativa a mantener relaciones con clientes o personal del casino, sin embargo la astucia de Jani conlleva a que Jack se vea envuelto en negocios ilícitos. La intención real del protagonista es recabar experiencias interesantes para nutrir su nuevo libro. Croupier está dirigida por Mike Hodges y en su momento generó muchas críticas positivas entre los amantes del género. Este brillante filme contribuyó también a impulsar la carrera de Owen en los Estados Unidos y otros países, contó con la participación de Paul Reaynolds, Kate Hardie, Gina McKee y Alex Kingston. Otros títulos relacionados con el mundo de los casinos reales como Betway que no pueden faltar en casa son: Casino Royale, Miedo y asco en Las Vegas y la divertida comedia Resacón en Las Vegas.