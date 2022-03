@AnaliaCab

"El Proyecto Adam" película de Netflix que se estrena este 11 de marzo, reúne los condimentos pochocleros necesarios: una estrella popular de Hollywood, buenos nombres secundarios y la temática siempre atractiva de los viajes en el tiempo.

Ryan Reynolds interpreta a Adam Reed, un piloto de combate que parte desde el año 2050 en busca de su pareja, Laura (Zoe Saldaña), quien ha desaparecido en el continuo espacio-tiempo en medio de un conflicto que iremos conociendo con el correr de los minutos. Pero una avería en su nave -ya que escapa de su época siendo atacado- lo traerá por error a 2022 y, herido, acude al único lugar que conoce bien: su casa de la infancia.

Allí se reencontrará con su yo de 12 años (Walker Scobell, una revelación) que le hará revivir traumas pero también buenos momentos con su padre (Mark Ruffalo). Enseguida sabemos que éste murió de manera trágica poco después, por lo cual se presentará, claro, la tentación de evitarlo.

Reynolds, Ruffalo y el pequeño Walker Scobell son familia.

Sin embargo hay otras fuerzas malignas y poderosas que vendrán a buscar a Adam adulto, quien deberá proteger no sólo a su yo niño, sino también a su madre (Jennifer Garner) mientras descubre la compleja trama de traiciones que se gestaba por aquellos años e influyó negativamente en el futuro de su familia.

Adam también tendrá la oportunidad de rever su pasado e intentará inculcarle a su "yo" niño el respeto por sus padres a la vez que enseñarle a valorar lo que hicieron por él.

Reynolds comentó sobre el filme: "Sientes que es una película que cumple grandes deseos y tiene mucho en juego. Pero en realidad también trata temas muy personales, que es lo que me gustaba de películas de Amblin como 'E.T'., 'Los Goonies' o 'Volver al futuro'".

En diálogo con Variety, apuntó que "Es como si se remontase a aquel tipo de cine, algo apropiado en los tiempos que vivimos. Lo veo como el modelo de Mary Pickford: Hazlos reír, después hazlos llorar, y luego tráelos de vuelta a la risa. Si puedes conseguirlo, has creado algo digno de verse".

Acerca del drama de este papel, señaló que "tienes a este personaje central que se ha contado a sí mismo una historia sobre su propio padre, que no es necesariamente cierta. Sé que he hecho eso en mi vida. Me he contado historias para justificar cosas sobre mi padre y la complicada relación que tuve con él antes de que falleciera. Conciliar eso es realmente difícil".

Zoe Saldaña es la esposa de Adam.

El actor agregó: "existe la idea de confrontar a tu yo más joven, que podría ver las cosas de manera más auténtica de lo que has venido a narrar por ti mismo".

Sin ser una película del todo novedosa, "The Adam Project" toma elementos clásicos de la ciencia ficción y los viajes en el tiempo, apoyados en el carisma de su protagonista, cuyos primeros diálogos con su "yo" pequeño, son de lo mejor del filme.

A.C