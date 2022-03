Tras Ben Affleck, hay un nuevo Batman en Ciudad Gótica. Alejado de la actual épica de superhéroes, se celebra el atrevimiento de encarar una historia de un ícono desde otro ángulo, más humano y con una característica que se ha visto poco en pantalla grande.

"Soy venganza", dice Bruce Wayne/ Batman (Robert Pattinson) en una de sus primeras apariciones. Así lo veremos luchando contra el mal, asegurando que no se encuentra en las sombras, sino que él es una sombra. Por esta autoproclamación solemne, la fotografía excesivamente oscura y la canción "Something in the Way" de Nirvana, leitmotiv de la primera hora, es que el cuento de la oscuridad termina siendo realista y se lo nota como el Batman más oscuro que se ha presentado en cine (no así en los cómics).

En Ciudad Gótica, donde reina la corrupción en todos los estamentos de poder, Batman se enfrentará a un despiadado Acertijo (Paul Dano), villano que se siente cercano al héroe. Intentará formar un vínculo con él a través de mensajes encriptados y allí relucirá uno de los rasgos más fuertes del superhéroe, su cualidad detectivesca. A pesar de que siempre debe lidiar con escenas de crímenes perpetrados o a punto de ocurrir, es la primera vez que se le presta primordial atención a esta parte de su personalidad.

Robert Pattinson en "The Batman".

En sus excesivas tres horas de duración, el filme, que no cuenta la historia familiar de Bruce, se abastecerá de ella y su director Matt Reeves lo involucrará en la historia principal. El problema del largometraje es que, por mostrarse oscura, también recae en la frivolidad de muchos personajes. Sólo podría perdonarse el hecho de que Bruce, sin máscara, parece otra persona -sin tener la intención de serlo- y no faltará quien lo compare con el apático vampiro de "Crepúsculo". Pero vale destacar a villanos como el Pingüino (Colin Farrell) y Carmine Falcone (John Turturro), más mafiosos que caricaturescos, y Gatúbela (Zoë Kravitz), quizás la más sensible del elenco.

Más existencialista que grandilocuente, "The Batman" muestra el camino de este héroe desde la venganza hacia algo más importante, con una señal en el cielo de la ciudad que más que provocar miedo inspirará esperanza.