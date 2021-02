Una noticia muy esperada por casi todos se dio este jueves: las salas de cine reabrirán la semana próxima en CABA y en Gran Buenos Aires, entre el 3 y el 4 de marzo, según cada cadena. Ambas jurisdicciones establecieron diferentes normas y medidas para poder asistir a los cines y evitar el contagio de coronavirus. Los protocolos establecidos en los dos casos son:

-A cada persona que ingrese le tomarán la temperatura, mientras el uso del barbijo o tapaboca es obligatorio.

-El público deberá solicitar declaración jurada de salud vigente (mediante formulario online, o sistema equivalente) e higienizarse en las áreas abiertas con los dispensadores de alcohol en gel o solución de alcohol al 70%.

-Se indagará, en la entrada del establecimiento, acerca de presencia o ausencia de sintomatología relacionada con caso sospechoso de COVID-19. No se permitirá el desplazamiento de público durante el espectáculo, y dentro de cada sala se deberá realizar una marcación sobre el piso a fin de indicar a cada asistente la debida distancia que debe respetar.

-Se establecerán "burbujas sociales de recreación"; espacios compartidos de proximidad entre personas que concurren conjuntamente al establecimiento y que no deben integrar durante la proyección otra burbuja, con el fin de mantener la distancia entre grupos de personas no vinculadas. Las burbujas no podrán ser superiores a seis personas y estarán conformadas por butacas contiguas.

-La distancia entre butacas ocupadas deberá ser de 1,5 metros a 2 metros, como mínimo. También deberán estar libres las butacas que se encuentren inmediatamente adelante e inmediatamente detrás de cada butaca ocupada.

-Se permitirá el servicio gastronómico y de Candy Bar, bajo protocolos aprobados. En cuanto al cuidado edilicio, la norma dispuso la ventilación constante del ambiente. Las salas deberán ser "higienizadas y sanitizadas adecuadamente antes y después de cada función".

"Monster Hunter", uno de los estrenos que llegará el jueves 4.

La cadena Cinemark- Hoyts (que abre el miércoles) informó a través de sus redes sociales, con un spot relatado por Guillermo Francella, la reapertura de sus cines de CABA y el conurbano, excepto el complejo de Puerto Madero que está en reformas. En principio se podrá ver "Scooby", "Como perros y gatos", "Las Brujas", "Malasaña", "Avalancha" y "10 cosas que hacer antes de dejarte".

La intención de la empresa es contar con estrenos oficiales del 4 de marzo, como por ejemplo "Monster Hunter", filme con Milla Jojovich, adaptación del conocido videojuego. También la ya estrenada en el mundo "Tenet" y "Trolls 2".

La cadena Multiplex anunció su intención de volver también el 3, mientras Showcase lo hará el 4.