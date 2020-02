La terna como "Mejor Actor" para los Oscar está muy peleada, pero hay uno de los nominados que sobresale por varios motivos. Es Joaquin Phoenix quien se alza como el favorito para alzarse con el galardón en la ceremonia que tendrá lugar el domingo 9 de febrero en el Dolby Theatre de Los Angeles. Tanto en las casas de apuesta, como en la opinión pública y la crítica, el nombre del protagonista de " Joker" se impone ante sus contendientes Antonio Banderas, Leonardo DiCaprio, Adam Driver y Jonathan Pryce.

Phoenix compuso un personaje muy oscuro.

Los Oscar son los premios más importantes del cine, a nivel internacional. Es por ello que todos los años, las especulaciones sobre quién se llevará los galardones comienza desde el estreno mismo de las películas. Así, sabemos que desde que “Once Upon a Time in Hollywood” y "El irlandés" llegaron a las salas de cine, serían de las favoritas para "Mejor película", por ejemplo.

Y en el caso de "Mejor actor", para la 92ª edición de los premios, todos esperaban que Joaquin Phoenix esté entre los nominados por su rol protagónico en “ Joker”. En la categoría hay varios artistas con grandes chances de llevarse el galardón, pero el favorito de la gente, es Joaquin, por la oscura y profunda interpretación que hizo del villano más conocido de todos.

El largometraje de Todd Phillips es una interpretación apócrifa de la historia del "Guasón", como es conocido en nuestro país y en todo Latinoamérica, y el cineasta le concedió a Phoenix la chance de moldear su personaje de una manera muy personal.

Ganador en el rubro en los Globos de Oro, en los SAG y en los CCA y los BAFTA, Joaquin también es el mejor ubicado en las casas de apuesta. El artista tiene una probabilidad de ganar muy alta, al posicionarse a "-2200", lo que quiere decir que hay que apostar 2200 dólares para llevarse tan solo 100 de beneficio. El bajo riesgo de pérdida tiene que que con sus altas chances, ya que mucha gente lo considera favorito.

Entre sus competidores se encuentra Antonio Banderas por su excelente interpretación de un director -alter ego del cineasta Pedro Almodovar- en “Dolor y gloria”, Leonardo DiCaprio, que fue el actor en pleno ocaso de "Once Upon a Time in Hollywood”, Adam Driver como el marido infeliz en "Historia de un matrimonio" y Jonathan Pryce, que interpretó a Jorge Bergoglio en "Los dos papas".