A 26 años de su estreno, " Matilda" sigue siendo una de las películas infantiles más icónicas y recordadas por el público de muchas generaciones. Mara Wilson, quién hoy tiene 34 años, fue quién le dio vida al personaje de la protagonista, una niña que descubre que tiene poderes y los usa para castigar las injusticias que cometen sus padres y la insufrible directora de su colegio. Por aquel entonces Wilson tenía 9 años y de la noche a la mañana obtuvo fama mundial.

Si bien el film se rodó en 1996, este no fue el primer éxito de la actriz oriunda de California. En 1993 interpretó con tan solo 6 años a Natalie Hillard en "Mrs. Doubtfire", donde trabajó junto a Robin Williams. Al año siguiente protagonizó “Miracle on the 34th Street” y fue parte del elenco de la serie “Melrose Place”, proyectos por los que luego Danny DeVito la terminó convocando para "Matilda".

Mara Wilson actuó junto a Robin Williams en " Mrs. Doubtfire".

Luego del estreno, la pequeña se convirtió en una gran promesa de Hollywood para todos, aunque ese no terminó siendo el camino que eligió Mara. En 1997 audicionó para ser la protagonista de “Juego de gemelas” pero como la consideraron muy pequeña, el rol se lo terminó llevando Lindsay Lohan. Su última aparición en el cine fue en el año 2000, en el largometraje "Thomas and the Magic Railroad", el cual fue un rotundo fracaso.

En ese sentido, con el tiempo Wilson decidió alejarse de la actuación y dedicarle tiempo a sus estudios para terminar el colegio en tiempo y forma y de hecho siguió la carrera de Arte en la Universidad de Nueva York.

Danny DeVito convocó a Mara Wilson para ser la protagonista de " Matilda".

Si bien su carrera en Hollywood se detuvo hace más de veinte años, desde entonces se dedica a la escritura y la dramaturgia. Ya en su vida adulta, la actriz comentó que prefirió alejarse de las cámaras porque de pequeña se sintió sexualizada y el estrellato a temprana edad fue algo que la afectó mucho.

“A los 13, nadie me decía que era linda o se referían a mi aspecto de forma positiva como lo hacían antes. El chico que me gustaba en sexto grado me dijo fea, los críticos de cine decían que tenía ‘un aspecto extraño’ y un compañero de campamento me dijo: ‘¿Tú eras Matilda? ¡Ganaste peso desde entonces!’ Me fui a casa llorando”, recordó en una entrevista, sobre los rechazos que recibió en su adolescencia.

Mara Wilson, la actriz que interpretó a Matilda, en la actualidad.

En 2016, Mara lanzó su autobiografía titulada "Where Am I Now: True Stories Of Girlhood And Accidental Fame”, en el que explicó que inevitablemente para los ojos de la industria quedó encasillada como una niña y se le cerraron muchas puertas cuando creció.

Aparte de su labor como escritora, Wilson es miembro de una fundación que ayuda a personas con estrés, depresión y ataques de pánico.