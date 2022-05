En la década del noventa, Devon Sawa se convirtió en uno de los actores jóvenes más famosos, principalmente entre el público adolescente. El canadiense saltó a la fama mundial con su participación de cinco minutos en "Casper" y por aquel entonces muchos lo compararon con Leonardo DiCaprio. Como uno de los intérpretes juveniles con más potencial, luego llegó el protagónico de la primera película de "Destino final", saga de terror que personas de distintas generaciones recuerdan hasta hoy.

.

Devon comenzó su carrera en producciones teatrales pequeñas en su país y estudió en la Escuela de Cine de Vancouver. Su debut en el cine estadounidense fue en 1994, en la comedia deportiva "Pequeños Gigantes" con Rick Moranis. La vida de aquel muchacho de 16 años cambió rotundamente cuando en 1995 se estrenó "Casper", film en el que acompanó a Christina Ricci en un baile, como la versión humana del carismático fantasma.

Devon Sawa con Christina Ricci en "Casper".

Con su breve participación en la exitosa película infantil, Sawa se convirtió en uno de los principales galanes de aquella época. De tal modo, apareció en más cintas, como "Now and Then" (1995), " Amigo o enemigo" (1996) o 'Around the fire' (1998), aunque luego optó por interpretar papeles que lo alejaran de ese estereotipo de ídolo teen, y se aventuró a producciones más adultas, como "El diablo metió la mano" en 1999.

Si bien aquel proyecto tuvo críticas negativas, al poco tiempo le dio la oportunidad de ser el personaje principal "Destino final", uno de las sagas de terror más populares. El lanzamiento fue en el año 2000, momento en el que Devon se encontraba en el punto más alto de su carrera, sin saber que pronto iba a desaparecer de Hollywood.

Devon Sawa ganó popularidad en todo el mundo con su protagónico en "Destino final".

Su paso por el estrellato se vio afectado, cuando comenzó a estar involucrado en problemas de abuso de sustancias, e incluso fue arrestado por manejar en estado de ebriedad en dos ocasiones, por lo que se alejó de la actuación por un tiempo.

En 2010, conoció a quién hoy es su esposa, Dawni Sahanovitch, con la que tuvo dos hijos, Hudson y Scarlett. Tras formar una familia, el actor de 43 años volvió a la pantalla en pequeños roles, pero el más destacado de los últimos tiempos fue en la serie remake de "Chucky", que ya está confirmada para un segunda temporada en Star Plus.

Devon Sawa en "Chucky" interpreta a dos personaje: Lucas Wheeler (padre de Jake) y Logan Wheeler (padre de Junior).

En las redes, Sawa mantiene contacto con sus fanáticos, y sube distintas fotos de su vida privada con sus hijos, adelantos de sus trabajos actorales, selfies mientras entrena e incluso imágenes con chistes y memes divertidos de distintas temáticas.

