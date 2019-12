Pese a que han pasado casi 30 años del estreno de la película protagonizada por Macaulay Culkin, "Mi pobre angelito", se mantiene vigente hasta el día de hoy. Como todas las navidades, es la primera opción para mirar en la tele y no aburre. Es la preferida de grandes y chicos.

"Mi pobre angelito" (Home Alone) sigue siendo una exitosa película navideña que con un presupuesto de US$ 18 millones, ya ha logrado recaudar casi US$ 500 millones alrededor del mundo.

¿Por qué nos gusta ver siempre las mismas películas?

La respuesta tiene una base teórica y científica. Lo demostraron Cristina Antonia Russell y Sidney Levy en un estudio publicado por la Universidad de Chicago, en el que señalan que cada vez que vemos algo que nos gusta, más nos gusta. Argumentan que no nos exige demasiado, pero a la vez nos permite seguir descubriendo detalles de escenas o de personajes que no vimos anteriormente. Además, nos hace sentir en familia, en casa. Este último factor, asociado a la nostalgia, es el que incluyen películas como "Mi pobre angelito", emitida en fechas de fiestas.

También demostraron en su estudio que ver la misma película una y otra vez es beneficioso, ya que la nostalgia que genera te puede ayudar en determinados momentos de la vida, como cuando sufres por una pelea importante o el final de un viaje.

Russell, académica en la American University de Washington (EE.UU.), define este fenómeno como “consumo activo, voluntario, deseado, de una misma experiencia en repetidas ocasiones”. El fenómeno, sostiene, ayuda a tomar mayor conciencia del transcurrir del tiempo y de nuestro propio crecimiento, y favorece la introspección y la reflexión sobre nuestro pasado y presente.

"Mi pobre angelito": fenómeno navideño por excelencia

Aprovechando la fiebre navideña, Netflix estrenó recientemente un documental en el que revela detalles inéditos de la producción de la película, con entrevistas a sus protagonistas. “The movies that made us” es el título de la producción.

Por otro lado, realizarán un remake del éxito de 1990. Disney, tras la compra de Fox, anunció esta nueva versión de "Mi pobre angelito", pero sin los actores originales, y además, con algunas variaciones al guión original.

¿Dónde podés ver "Mi pobre angelito" en esta Navidad?

Como ya es tradición, Fox será el canal encargado de revivir la comedia infantil, tanto su versión original como su secuela. El martes 24 de diciembre, desde las 15.30 horas el canal emitirá las dos cintas, que además estarán disponibles en su app, Fox Play.

En cuanto a los canales nacionales, Canal 13 también emitirá una de las películas protagonizadas por Macaulay Culkin. Pondrán al aire "Mi pobre angelito 2" el mismo martes 24 a las 22.30 horas.

El "no" de Netflix

Netflix, la famosa plataforma de streaming, retiró de su catálogo dos emblemáticas películas navideñas. A partir del mes de diciembre, la empresa ha decidido retirar dos emblemáticos títulos navideños. Los usuarios ya no podrán ver en la pantalla “El Grinch”, la clásica película navideña protagonizada por Jim Carrey, ni “Mi pobre Angelito”, el largometraje que inmortalizó a Macaulay Culkin. Pero eso no es todo. Tampoco forman parte del catálogo “El extraño mundo de Jack”, “Scrooged”, “Love Actually” ni “Santa Cláusula”.

