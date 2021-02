Este 2021 viene lleno de estrenos de películas y series para los fanáticos de los deportes y las apuestas deportivas. Aquí te dejamos una lista de las 7 mejores películas sobre deportes que podrás disfrutar en diferentes canales de streaming.

Boogie

Alfred "Boogie" Chin es un talentoso deportista fenómeno del baloncesto que vive en Queens, Nueva York, y sueña con jugar algún día en la NBA.

Mientras los padres de Boogie lo presionan para que se concentre en obtener una beca para una universidad de élite, Boogie debe encontrar una manera de empezar una relación con una nueva novia, lidiar con la escuela secundaria, rivales en la cancha y la carga de las expectativas.

El director de Boogie es Eddie Huang y los actores destacados de esta película son Mike Moh, Dave East y Perry Yung. Boogie se podrá ver en Netflix a partir del 5 de marzo del 2021

Space Jam: a new legacy

Esta pelicula dirigida por Malcolm D. Lee está protagonizada por LeBron James, Don Cheadle y Sonequa Martin-Green.

En la trama de Space Jam: a new legacy participan Bugs Bunny y los Looney Tunes, y la superestrella de la NBA LeBron James quien debe rescatar a su hijo desaparecido Bronny navegando a través de películas en el catálogo de Warner Bros. Mientras desafían el plan del villano Al-G para ganar un juego de baloncesto contra su equipo de enemigos, que serán vistos por el mundo entero.

Space Jam: A New Legacy podrá verse el 16 de julio de 2021 por Netflix.

King Richard

Esta película dirigida por Reinaldo Marcus Green esta protagonizada por el gran Will Smith, Saniyya Sidney y Demi Singleton. El filme cuenta la historia de las superestrellas del tenis Venus y Serena Williams quienes se convirtieron en quienes son después de entrenar con su padre, Richard Williams.

King Richard se estrenará el 19 de noviembre de 2021 por Netflix.

The Way Back

The Way Back o “el camino de Vuelta” es una pelicula dirigida por Gavin O'Connor y protagonizada por Ben Affleck, Janina Gavankar y Yeniffer Behrens.

Cuenta la historia de una ex estrella del baloncesto que ha perdido a su esposa y la base familiar en una lucha contra la adicción, que intenta recuperar su alma y la salvación al convertirse en el entrenador de un equipo de baloncesto de secundaria de diferentes etnias en su alma mater.

The Way Back se estrenó el 6 de marzo de 2020 y se puede ver ahora en HBO Go, Vudu, YouTube y FandangoNow.

Overcomer o El Vencedor

Protagonizada por Elizabeth Becka, Alex Kendrick y Ben Davies, la película cuenta la historia de un entrenador de baloncesto de la escuela secundaria John Harrison quien, después de aceptar a regañadientes entrenar a campo traviesa, ayuda al corredor con menos proyección a intentar lo imposible en la carrera más importante del año.

Overcomer está dirigida por Alex Kendrick y se estrenó el 23 de agosto de 2019 y ahora se puede ver en Netflix, Amazon, Vudu, STARZ y FandangoNow.