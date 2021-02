@AnaliaCab

Sin demasiadas ambiciones más que la de conmovernos un rato, "Palmer" (estrenada en Apple TV) relata sin apuro ni efectismos cómo Eddie Palmer ( Justin Timberlake) se enfrenta a su nueva vida, tras salir de la cárcel.

Él era la estrella del fútbol americano de su colegio secundario con una prometedora carrera, hasta que un hecho violento lo sacó de las canchas, le arrebató su futuro y lo empujó al camino de la delincuencia juvenil. Ese error le costó 12 años de prisión, donde pasó sus días masticando bronca porque fue el único de sus amigos implicados en el delito que terminó encerrado.

Ya afuera en un mundo totalmente diferente, Palmer debe buscarse su segunda oportunidad. No abundan los trabajos para ex convictos en su conservador pueblito de Louisiana, por lo que tendrá que soportar vivir con su abuela, una mujer solitaria y religiosa.

El reencuentro con sus ex compañeros será duro. Lejos de haber madurado, lo incitan a la bebida -no les cuesta mucho- y todos intentan eludir el gran tema: Palmer pasó solo esos doce años por no delatar a sus cómplices. Por eso, el hecho de que los demás hayan seguido adelante con sus vidas, algunos con más suerte que otros, le duele y le genera aún más amargura.

Pero este "dramón" realista pronto nos muestra la esperanza. La abuela de Eddie cuida casi todo el día a Sam, un adorable nene de 7 años cuya madre drogadicta suele dejarlo solo y que es especial no sólo por su buen carácter y dulzura. Adora ver programas "de nenas" y disfrazarse de hada. Todo un personaje que derrumbará muy rápido los muros emocionales de Eddie cuando una serie de episodios los obligue casi a convivir.

La relación entre Palmer y el pequeño Sam es tierna y profunda.

El vínculo paternal que comienza a forjarse lentamente entre estos dos seres abandonados derrocha ternura pero no escatima problemas sociales, culturales y hasta judiciales. Palmer es un hombre roto, desconfiado y sin expectativas, pero Sam y su maestra le mostrarán que la redención es posible.

"Creo que doce años en prisión te entumecen un poco… Hemos visto historias sobre el trauma del encarcelamiento y eso incidió en cómo quise interpretar a este personaje", explicó Timberlake en una entrevista reciente.

Palmer se encuentra con un chico que parece destinado a ser víctima de bullying y crueldades varias, dada su indiferencia a la hora de "etiquetarse" bajo un determinado género, algo que espera la sociedad algo anticuada de su pequeña ciudad.

"El que un niño de 8 años pueda cambiar la idea de masculinidad tan arraigada por completo y elevar la perspectiva de un hombre de ese modo, y que eso sea lo que con el tiempo le da sentido a su vida, es lo que le da valor. Ese viaje fue realmente importante para mí", dijo el actor.