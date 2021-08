@AnaliaCab

Es uno de esos raros casos en que un actor agrada casi a todos. Las mujeres mueren por él y a los hombres les cae bien, lo "bancan" dicho en argentino. Joseph Jason Namakaeha Momoa, tal nombre completo, logró, a sus 42 años, una carrera lo suficientemente brillante como para empezar a "elegir" papeles.

Por supuesto que para todo el mundo será, por largo tiempo, el brutal líder dothraki Khal Drogo de "Game of thrones" o el Aquaman de "La liga de la justicia". Roles a los que llegó por su imponente físico, muy trabajado desde sus comienzos en "Batwatch" (1999) cuando se ganaba la vida como modelo.

Para el hawaiano, ya era hora de probar otros registros dramáticos, y así llegó a "Sweet baby", película estrenada en Netflix hace unos días y que es de lo más visto en la plataforma actualmente. Hay que advertir que tampoco es que vamos a ver a Marlon Brando pero... Brando también llegó al cine por su aspecto, así es que, paciencia.

Aquí intentará ser un poco héroe pero de la vida real. Ray Cooper es un esposo y padre devastado por la muerte de su esposa a manos del cáncer. El odio explota luego que, estando a punto de recibir un prometedor tratamiento nuevo, el laboratorio que fabrica el medicamento lo retira repentinamente en una maniobra que pronto se descubrirá especulativa y fraudulenta.

Buscará justicia por mano propia. (Foto: Netflix)

La cruzada entonces será contra la industria farmacéutica -temática más que acorde a estos tiempos de Covid-19- y su total deshumanización. Para colmo (cuándo no) la política también tiene sus tentáculos prendidos a esta movida, y todo se complicará para el viudo.

Cooper y su hija, ya adolescente, viven sus vidas con tristeza y la sensación de que "algo" tendrían que hacer, una suerte de búsqueda de justicia que está a centímetros de una venganza ciega. Entonces, luego de unos cuantos minutos mostrando una faceta "tranquila" y bien dramática, veremos al viejo Momoa repartiendo golpes y patadas contra el mundo de los negocios sucios.

El actor, que también produjo el filme, contó que el proyecto "cumplía con todos los requisitos, creo que no había visto una película que tuviera todo esto dentro. Siento que es un filme muy actual, y no hago demasiados de esos, así que estoy emocionado".

Acerca de su personaje, Momoa señaló: "Yo no haría las cosas que Cooper hizo, pero tampoco haría muchas cosas que hacen mis personajes. Así que me parece interesante interpretar ese tipo de roles que toman ese nivel, incluso el acto de la tragedia y el horror que ella y yo atravesamos al ver morir a su madre. Nunca he pasado por una gran tragedia. Mis abuelos, mi madre y mi padre, mi gente todavía está viva en mi familia cercana. Entonces, incluso llegar a esos lugares fue un gran desafío para mí como actor. Así que eso fue una experiencia".

A.C.