A estas alturas Fernando Burlando, es algo así como el “salvador” de los famosos. Si alguna fi gura tiene un problema escandaloso que le preocupa, allí está el famoso abogado que representa, entre muchísimos otros, a Claudia Villafañe en el eterno confl icto con Diego Maradona. El letrado se ocupa personalmente de los temas más sensibles o los que atañen a fi guras queridas por él, como fue el caso del papelón de Lucía Celasco en Punta del Este. Mientras la nieta de Susana Giménez ya está en Miami desligada de la denuncia por agresión que le hizo un hombre a quien la joven habría golpeado, Burlando fue a la fiscalía de Maldonado a arreglar el asunto legalmente, y chau picho.

***

En La Feliz desde hace unos días, donde ya vio la obra de Carmen Barbieri y hasta tuvo un cruce mediático con Antonio Gasalla por los chistes que hace en su espectáculo sobre su edad, Mirtha Legrand extraña demasiado el trabajo y por eso su producción está avanzando en las negociaciones para que la conductora recale en Villa Carlos Paz, para hacer algunos de sus almuerzos televisados antes que termine el verano. La Chiqui detesta las vacaciones.

***

Confirmadísimo, Luciana Salazar, le guste a quien le guste, tendrá su programa en C5N donde abordará temas de política y actualidad, se sabe ahora que estará acompañada por las periodistas Olga Wornat y Luciana Peker, especialista en temas de género. El ciclo sería lanzado con la nueva programación de la señal de noticias e irá los domingos a las 23 a partir de marzo. La rubia consiguió el día que ella quería, clásico de la semana para temas políticos y económicos; y aún no dijo que “no” a la propuesta de América para un ciclo por las tardes que reemplazará a “Pamela a la tarde”.

***

Hablando de programaciones 2020, el 17 de febrero La Red AM 910 lanzará la suya, en la que se destacan los ciclos encabezados por Fabián Doman, de 6 a 9, y Luis Novaresio, de 9 a 12, que “baja” así de la primera mañana en la que salía al aire hasta ahora. “Doman910” tendrá en su staff a Mariana Contartesi, Cecilia Bazán, Rodolfo Coco Ramón, Guillermo Laborda y Claudio Rico mientras Novaresio, a Romina Manguel entre otros periodistas.

***

La familia Repetto se reunió en la playa de José Ignacio, para celebrar los 25 años de casados de Nico y Florencia Raggi, en la casa que tienen en Playa Mansa, balneario del pintoresco pueblo uruguayo. De la celebración participaron Renata y Francisco, los hijos que tienen en común y en los últimos días se sumó Juana, hija del conductor, que llevó al nieto de Repetto, Toro, para que pase unos días en familia y disfrute de la playa. Sin embargo, la joven emprendió rápido el regreso para tomarse unos días de descanso con su pareja Sebastián Graviotto.

***

Los Fundamentalistas del aire acondicionado, banda del Indio Solari, tocará nuevamente el 7 de marzo en el Estadio Malvinas Argentinas ubicado en La Paternal, tras el concierto que dieron el 30 de noviembre del año pasado en el mismo lugar. Pero en aquella ocasión fue a benefi cio de uno de sus integrantes, Martín Carrizo, para recaudar fondos para su rehabilitación. Esta vez, el show no será a benefi cio, y si bien los músicos tienen todo el derecho a tocar, entre los “ricoteros” las aguas están muy divididas porque muchos creen que no deberían utilizar ese nombre y repertorio del Indio para dar conciertos, ya que Solari no estará presente y sólo sería una “banda tributo”.

***

El doctor Alberto Cormillot, felizmente casado con la joven doctora Estefanía Pasquini, reveló en uno de los programas de Pampita Online que padeció dos cánceres que afortunadamente pudo remitir; uno de próstata y el otro de colon. Con tono tranquilo admitió que un día simplemente se sintió raro y pensó: “Tengo cáncer o Alzheimer”. Lo cierto es que en menos de 72 horas pasó por el quirófano y hoy disfruta sus 81 “como un pibe”, con una salud de esas que llaman de “hierro”. ¡Vamos por muchos años más, doc!.

***

En otras novedades musicales, se anunció que el 23 de enero estará a la venta “Ya no mires atrás”, que es material inédito de Luis Alberto Spinetta, que habría grabado entre 2008 y 2009. Diez años después, su familia, con Dante Spinetta a la cabeza, decidió terminar, realizando la mezcla y la masterización de esas composiciones para que todos sus fans puedan disfrutarlas.

***

Más enojada que nunca está en los últimos días Valeria Lynch, desde que se enteró que su ex marido, el brasileño Cau Bornes se casó a fi nes de 2019 en secreto y hoy está viviendo en Nueva York. Si bien la cantante siente que se sacó un gran peso de encima, mucho más al recordar que hace menos de cinco meses su pareja se había atrincherado en la casa y no quería irse del lugar, su ira pasa por el hecho de desconfi ar hace cuánto comenzó su relación con su reciente esposa, una bióloga cordobesa. Más allá del mal humor, ahora Valeria confi rma que no tendrá que soportarlo más.

***

Pocos saben que Carolina “Pampita” Ardohain hace tiempo vivió en la casa de Miguel Angel Rodríguez, la misma mansión de zona norte donde el actor habitó con su ex de más de tres décadas Maribel Altavista, hija del recordado Minguito. La modelo se la alquiló en aquel momento porque goza de varias habitaciones, piscina, jardín y una hermosa isla en la cocina, de esas que están tan de moda ahora, pero en aquellos años, el arquitecto del actor fue visionario. En esa casa anidan buenos recuerdos para Miguel, que tras el divorcio no habría encontrado una pareja estable, más allá de su sorpresivo romance con Sabrina Carballo.

***

Otra vez hay problemas en las fi estas que organizan Federico Bal y un grupete de amigos inseparables que se alojan en la casa que alquiló, y viven de la fama del hijo de Carmen Barbieri. Aunque este año, la música, podríamos decir que es más leve, en el vecindario ya piensan en tener una charla con el actor para terminar el verano en paz.

***

Muy contentos están en Telefé con el estreno de “El muro infernal” ya que el lunes logró un promedio de 14,8 puntos de rating y un share promedio de 51,7%, liderando su franja horaria y convirtiéndose en el programa más visto del día en la televisión abierta argentina. El programa de entretenimientos que conduce Marley tuvo un pico de rating de 16,5 y un pico de share de 56,8%, todo en enero, que suele ser un mes fl ojo en audiencia.