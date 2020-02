@perez_daro

Calificación: Buena

"El Hombre Invisible" es un personaje creado por H.G. Wells para una novela de ciencia ficción que narraba las memorias de Griffin, un científico que teoriza sobre la invisibilidad, y al realizar el experimento, logra llevar a cabo este proceso consigo mismo. La historia llegaría al cine adaptada en 1933 (como uno de los monstruos clásicos de Universal, junto con Frankenstein, Drácula, La Momia y otros), y luego en 1992.

En esta oportunidad, Griffin seguirá siendo un científico y nuevamente encontrará la forma de hacerse invisible, pero aquí pierde el protagonismo. El filme está más alejado del género que lo hizo famoso y virará hacia el suspenso y terror. La historia aquí tendrá como foco a Cecilia Kass (Elisabeth Moss), que, tras años de sufrimiento, decide escapar de una relación violenta y controladora que tiene con Griffin (Oliver Jackson-Cohen). Desaparece en la clandestinidad con la ayuda de su hermana (Harriet Dyer), su amigo de la infancia (Aldis Hodge) y su hija (Storm Reid), pero, al enterarse de que su ex pareja apareció muerto, no podrá encontrar la paz. Es que su ex comenzará a perseguirla en su nueva vida, como si se tratara de un fantasma en busca de venganza.

.

La vuelta de tuerca y de perspectiva que tiene la propuesta la hace atractiva para nuevo público, y acerca más a aquel monstruo de Universal ya mencionado, aunque este nuevo Hombre invisible sea más sádico y peligroso que los anteriores. También vale decir que la temática de violencia de género se da de manera orgánica, y no por simple corrección política. La adaptación funciona coyuntural y artísticamente. Además, la actuación de Moss es excelente, aunque estemos ante una película de género, en donde no suele importar demasiado el talento de los intérpretes.

Quizás el mayor problema que carga el largometraje es justamente el peso con el que debe lidiar por traer a la vida una vez más a un personaje clásico, conocido por todos, y lo que se espera de él quizás sea más de lo que puede entregar en esta oportunidad.

¡Mirá el trailer!