A 35 años del estreno de "Volver al Futuro", su guionista, James Gunn, respondió a una de las consultas más realizadas de los fanáticos de la triología y develó un gran misterio.

A través de su cuenta de Twitter manifestó que la ficción a su entender es una de las películas perfectas de la industria aunque cuenta con un error: "¿Por qué los padres del protagonista, Marty McFly, no se acuerdan de haberlo visto en el pasado?".

Al respecto, Gunn manifestó que probablemente "sí lo recordaban". Además, como habían transcurrido muchos años desde que lo conocieron, lo recordaban como Calvin Klein vez de Marty.

Mientras que el guionista Bob Gale explicó en una entrevista con The Hollywood Reporter: "Debemos tomar en cuenta que George y Lorraine solo conocieron a Calvin Klein o Marty durante ochos días, cuando ellos tenían 17 años, y no lo vieron todos esos días. Así que, tras muchos años, probablemente recuerdan a ese chico interesante que hizo que tuvieran su primera cita, pero me gustaría preguntarle a alguien si recuerda a algún chico que estuvo en su escuela durante solo un semestre, o con el que salieron solo una vez".

El director develó el misterio.

"Apuesto a que la mayoría de nosotros podría mirar sus anuarios de la escuela secundaria y encontrar fotos de compañeros de clase adolescentes que se parecen un poco a sus hijos", concluyó.