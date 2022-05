@fejlima

Pasaron ya 8 años desde que el director canadiense David Cronenberg estuviera por última vez con una película suya en la alfombra roja del Festival Internacional de Cine de Cannes con Maps to the stars. Este realizador ha hecho una carrera en la que las mutaciones humanas (reales o metafóricas) parecen ser el eje.

De rabia y Cromosoma 5 a M. Butterfly puede cambiar la producción, la escala o la presencia de estrellas más reconocidas, pero los temas y ciertas formas siempre están presentes. Como presente está la decisión de no sentirse ceñido por ciertas ataduras. Eso es lo que en su momento provocó cierto escándalo aquí mismo cuando se estrenó Crash, que terminó llevándose el premio especial del jurado en 1996. Y lo propio ha ocurrido ayer lunes por la noche en la premier mundial de Crimes of the future. Una historia que ocurre en un futuro en el cual el dolor solo existe en los sueños, la cirugía es el nuevo sexo y existe un registro nacional de órganos.

Ya sabemos que cuando decimos que Cronenberg hace un cine visceral no estamos utilizando ese término sólo metafóricamente.

Protagonizada por su ya actor fetiche, el argentino Viggo Mortensen (protagonista en Promesas del Este y Una historia de violencia), secundado nada menos que por Kristen Stewart y la versátil actriz francesa Léa Seydoux (todos presentes en la alfombra roja), su nuevo film ha dividido a la platea. Viggo Mortensen le pone el cuerpo (nunca mejor dicho) a un artista performático cuyo arte tiene que ver con la creación de nuevos órganos, tumores, su tatuaje y extirpación.

No han sido pocos los que dejaron sus butacas en la primera escena (un filicidio). Pero al momento de encenderse las luces de la sala tras la proyección (tras 20 minutos finales salvajemente intensos) terminaron imponiéndose los aplausos.

.

Cronenberg sabía de su provocación. Este guion que había escrito hace una veintena de años iba a rodarse en Toronto y terminó teniendo lugar en Atenas. Es más, el apoyo del que en algún momento se habló por parte de Netflix finalmente no sucedió. La película escandalizó a la plataforma, que eligió mantenerse al margen. Y ello se debe al modo en que Cronenberg se acerca no tanto a la violencia o al gore (la película tiene la viscosidad de Videodrome, Festín desnudo o Existenz) sino especialmente al sexo y al placer.

Sin embargo, lo suyo no es el shock ni el escándalo. Aunque no tema a ellos (de hecho parecen divertirle estas circunstancias) su cine siempre propone derivas que corren los límites. Se trata de un verdadero autor. Y en eso, sí, no hay debate.

Fernando E. Juan Lima