@AnaliaCab

Zack Snyder es uno de esos directores que poseen una masa de seguidores incondicionales, y siempre da que hablar con sus trabajos, en constante búsqueda de ese “algo” que lo haga diferente. Lo último que habíamos visto de él fue su corte de “La liga de la justicia”, evidencia de la fuerza que tiene su fandom.

Es que la película original que se estrenó en 2017 llevó finalmente la firma de Joss Whedon, dado que Snyder abandonó el rodaje tras la muerte de su hija. Tan diferente fue el resultado de lo que Snyder había imaginado, que logró el apoyo popular y empresarial para reeditarla según su visión y estrenar el “Snyder's Cut”; que mejoró el producto sustancialmente.

.

Por eso, “El Ejército de los muertos”, su nuevo filme que estrenó Netflix este fin de semana, llegó con altas expectativas. Snyder tiene en su haber la celebrada remake de “El amanecer de los muertos” (2004), el clásico de George Romero de 1974, y llevaba tiempo queriendo volver al género zombi.

Y para los que vimos casi todas las películas y series de muertos vivientes que hayan disponibles, “Army of the dead” tiene un poco de todo eso que conocemos -y que el bueno de Zack seguramente también- pero no termina de aprovechar ese “algo” distinto del que sólo tuvimos un amague.

LA HISTORIA

Una sorpresiva plaga de zombies azota Las Vegas y la deja en ruinas. Para contener el avance de los come carne humana, las autoridades aislan la ciudad y los deja encerrados.

Pero claro, es necesaria una “solución final” al problema, y tiempo después, el gobierno anuncia que arrojará en unos días una bomba nucelar de corto alcance para barrer con todo. Mientras se prepara la evacuación de los campamentos de cuarentena que están en los alrededores, Scott Ward (Dave Bautista), un héroe de aquella guerra contra los zombis, recibe una oferta difícil de rechazar.

Distanciado de su hija, amargado y odiando su trabajo cocinando hamburguesas a las afueras de un pueblo que es su nuevo hogar; conoce al magnate de casinos Bly Tanaka (Hiroyuki Sanada) que le propone entrar en la zona de cuarentena infestada de zombis y recuperar 200 millones de dólares que están en una bóveda, antes de que se lance la bomba sobre la ciudad, en 32 horas.

Entre continuar su vida monótona y solitaria, y tener una chance de hacerse rico y, quizás, recomponer su relación con su hija, el forzudo acepta y empieza a reunir a un equipo que pueda realizar el trabajo. Entre ellos están María Cruz (Ana De la Reguera), una vieja amiga suya y quizá la única realmente “apta”. El resto, son un puñado de gente que no parece tener demasiada idea de nada, en general. Sí tiene que llevar a un especialista en cajas fuertes ya que el botín está almacenado en un sistema de seguridad muy complejo.

Dave Bautista lidera el equipo hacia una misión suicida.

Y empieza la aventura, con algunos momentos realmente entretenidos -las escenas de lucha con los zombis están muy bien logradas- doble mérito de Snyder ya que también es el director de fotografía de la película. Los miembros del equipo son tan prescindibles que no nos generan nada de empatía. Casi casi que no nos importa si viven o no.

Lo interesante aquí son los muertos vivientes, a los que el realizador -también uno de los guionistas- dotó de una inteligencia evolutiva con la que siempre fantaseamos. Hay castas en esta ciudad zombie: el Alfa que inició todo formó una corte a su alrededor de criaturas muy fuertes y salvajes pero capaces de comunicarse.

Y ese es el distintivo de “Army of the dead” que no se aprovecha. Hay humor, claro, hay gore, es lo que esperamos, balaceras... pero la ciudad zombi, con un sistema de liderazgo, ejército y “pueblo” era una buena idea -con una escena en particular bastante desgarradora- que ocupan mucho menos metraje del que merecía. Los diálogos poco relevantes abundan, en detrimento de saber más sobre estas criaturas únicas.

Y, casi como marca personal del director, entre lo mejor del filme está su apertura: un clip frenético que resume cómo cayó la ciudad a manos de los zombies, con Elvis Presley cantando "Viva Las Vegas" y una fiesta de sangre, brillo y luces.

LA PALABRA DE LOS REALIZADORES

DiarioShow.com participó de la conferencia de prensa virtual que Zack y su esposa Deborah -productora- brindaron previo al estreno, Snyder comentó que “Luego de haber hecho 'Dawn of the dead' sentía que me iba a costar hacer otra película de zombies, encontrar una motivación. Y años después, influenciado por filmes que veia como “Escape de Nueva York”, pensé: '¿Qué tal una plaga zombie que surja del Área 51 (de donde proviene el zombie original) y termine en Las Vegas? Que estén encerrados y vivan bajo sus propias reglas”.

La conferencia de prensa virtual de Snyder y compañia.

Pero, como contó su esposa, por diferentes motivos pasaba el tiempo y no podían llevarlo a cabo. En el medio, la dupla trabajó en varios filmes de súperhéroes -además de "Justice League”, hicieron “Watchmen” y “Batman vs Superman” entre otros- hasta que llegó Netflix a la conversación y recomenzaron el proyecto de “Army of the dead”, con la reescritura del guion.

El protagonista, Dave Bautista (“Guardianes de la Galaxia”) comentó acerca de este trabajo: “Cuando supe que Zack estaba interesado en mí para interpretar a Scott, me puse a leer el guion y vi que me daba la oportunidad se mostrar diferentes facetas mías, más allá de ser un actor 'rudo de acción', también verme como un padre que sólo trata de redimirse con él mismo y con su hija. Eso me hizo aceptar el proyecto, poder demostrar otro rango actoral”.

“El ejército de los muertos” está disponible en Netflix ¡Mirá el trailer!

Por A.C.