Anya Taylor-Joy sigue siendo la chica de moda en Hollywood. La actriz, nacida en Miami hace 25 años, pero que pasó toda su infancia en la Argentina, vuelve a acaparar todos los focos de la alfombra roja.

Al poco de que se conociera oficialmente su nombramiento como embajadora de la firma Dior, Taylor-Joy deslumbraba en el estreno de su última película, Last Night in Soho. La joven lució un impresionante vestido dorado inspirado en las diosas griegas y que forma parte de la colección de Alta Costura para Otoño 2021 de la marca.

El esperado nuevo trabajo de la actriz se ha traducido al español como El misterio de Soho, y está previsto que llegue a los cines argentinos el próximo 18 de noviembre. Taylor-Joy vuelve al género de terror con el que se dio a conocer hace unos años. Fue en 2015, de la mano de The Witch, La Bruja, dirigida por Robert Eggers.

Esta bella película de terror hizo que su reconocible rostro llamase la atención entre los amantes del género, pero, realmente, el gran éxito de Anya Taylor-Joy llegó con el fenómeno de la serie de Netflix Gambito de Dama. Un trabajo por el que la argentina se ganó un Globo de Oro a Mejor Actriz.

La serie ha sido todo un fenómeno, no solo audiovisual, convirtiéndose en su momento en la más vista de la historia de Netflix, sino también social. Gambito de Dama ayudó a visibilizar a las mujeres en el ajedrez y también, en cierto modo, sus causas. Existen en el ajedrez profesional varios ejemplos de mujeres comprometidas no solo con el juego, sino a nivel social; por citar algunos, podríamos hablar de la campeona ucraniana Anna Muzychuk, que saltó a la fama en 2017, o de la estadounidense Jennifer Shahade, campeona de ajedrez y jugadora de poker que a lo largo de su trayectoria ha estado involucrada en varios proyectos que utilizan este juego como herramienta de integración social.

Anya Taylor-Joy podría haber sido “víctima” de ese gran fenómeno y quedar por siempre como “la protagonista de Gambito de dama”. Pero nada más lejos de la realidad.

En Last Night in Soho, la actriz nos demuestra una nueva faceta que ya hemos podido disfrutar en un vídeo de avance de la película. En él, la argentina canta una excelente versión “downtempo” del clásico “Downtown” de Petula Clark. ¡Nos encanta su elegancia!

Last Night in Soho es un thriller psicológico dirigido por el británico Edgar Wright, que también ha hecho trabajos como actor. Es conocido por ser el director y guionista de películas como Shaun of the Dead, Scott Pilgrim vs The World o Baby Driver.

Taylor-Joy comparte protagonismo con el actor inglés Matt Smith. Los fanáticos de Doctor Who lo conocerán por ser el “doctor número 11” de la mítica serie británica. Pero mundialmente se hizo conocido por interpretar al Duque de Edimburgo, esposo de la Reina Isabel II de Inglaterra, en la serie The Crown. Esta serie, igual que Gambito de Dama, también ha supuesto un gran fenómeno y ha servido para hacer reivindicaciones más allá de la pantalla: Netflix accedió a compensar a Claire Foy, que interpretaba a la Reina, por haberle pagado menos que a Smith.

Además, Matt Smith también ocupó portadas cuando se le relacionó con la actriz de Juego de Tronos Emilia Clarke, después de haber roto tras varios años con la también actriz Lily James.

Unas fotos de Anya Taylor-Joy y Matt Smith durante su estancia en la pasada edición de la Mostra de Venecia, donde presentaban su nueva película, dispararon los rumores de romance. Sin embargo, a los pocos días, la argentina fue vista en un hotel de la ciudad italiana junto a su novio, el actor y músico Malcom McRae.

¡Tiene tiempo para todo!

Anya no para y cuenta con varios proyectos a la vista. El más próximo a ser estrenado tras Last Night in Soho es The Northman, un thriller de vikingos en el que la actriz se reencuentra con el director Robert Eggers.