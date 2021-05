Una pareja de Manhattan se muda a un pequeño pueblo en el valle de Hudson, donde comienza a descubrir que su matrimonio arrastra una oscuridad siniestra que entra en conflicto con la historia de su nuevo hogar. Basada en la aclamada novela homónima de Elizabeth Brundage, la sinopsis de la película "La apariencia de las cosas" que está entre las más vistas de Netflix de este mes atrae a los amantes del nutrido sub-género "casa embrujada".

Pero navega -por momentos casi naufraga- entre el miedo psicológico que provoca una casa habitada por fantasmas, y el terror que comienza a experimentar la protagonista al advertir cosas de su marido que antes quizá no quería ver. No es del todo desatinado que ambos rasgos convivan, pero el resultado es una historia que no termina de amalgamarse.

Amanda Seyfried ("Mamma mía", "Mank") interpreta a Cath, quien junto a su esposo George y la pequeña hija de ambos decide cambiar su vida al dejar la ciudad para mudarse a una zona rural. La casona es centenaria, necesita múltiples arreglos y ella realmente preferiría ver otras opciones, pero su marido -quien consiguió trabajo como profesor de arte en ese pueblo- insiste en comprarla.

Algo resignada, Cath -que es restauradora de arte- acepta y comienza a darle forma de hogar al vetusto lugar. Pero muy pronto comienza a advertir que hay "algo" más que lo visible habitando con ellos. Su hija es quien primero entra en contacto con un ente sobrenatural, y luego ella experimenta esa presencia que, si bien la asusta en principio, luego demuestra ser algo diferente.

Cath comienza a creer en otras dimensiones.

Mientras Cath lidia como puede con sus dudas sobre qué tan real es lo que le está pasando, las múltiples mentiras de su pareja comienzan a desmoronarse y afectarla. Los habitantes del pueblo parecen saber mucho más de su marido y su casa que ella, que se siente tonta e ignorante; y el hombre no ayuda a disipar ese sentimiento.

George manipula sutilmente la autoestima de su esposa, que tiene problemas alimenticios, entre otras ansiedades. A medida que Cath toma decisiones para afrontar la situación, también cobrará valentía para encarar lo que se viene e intentar lo que hoy llamamos empoderamiento.

Seyfried comentó en una entrevista: "Es difícil interpretar a mujeres que están tan reprimidas y son tan temerosas de sus sombras, que no comprenden su propia fortaleza. Pero el punto es que aquí ella encuentra su fuerza y eso es algo atractivo para mí porque había mucho para jugar en una sola persona. Pero fue complejo".

Acerca de qué cree que el público debería llevarse de esta historia, manifestó: "Que cuando dudes, siempre confíes en tus instintos. Naciste con ellos, y están allí por una razón. No permitas que nadie te arrebate tu poder y tu control".