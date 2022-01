Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez: crónica completa del escándalo del 2021

12

Pocos días más tarde, con varias declaraciones de amor de Mauro Icardi en sus redes sociales, Wanda Nara sorprendió con una publicación. La empresaria decidió volver a apostar por su familia y perdonó a su esposo, quien había tenido un encuentro fallido con la China Suárez. "Quedé muy herida, cada día le pedí a Mauro el divorcio", mencionado en la primera parte.

Ademas, reveló la postura del futbolista: "En dos días aceptó todas las condiciones y firmamos el Acuerdo (divorcio). Al diario siguiente me escribió una carta como nunca nadie me había escrito jamás". La ex pareja de Maxi López mencionó en lo que resultó la reconciliación: "Teniendo todo, no tengo nada si no estoy con él".