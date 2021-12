Se terminó el amor: las inesperadas separaciones de 2021

1 Laurita Fernández y Nicolás Cabré

Laurita Fernández y Nicolás Cabré, separados

Apenas comenzado diciembre, Laurita Fernández decidió contar que ya no estaba más en pareja con Nicolás Cabré. ¿El motivo? Según Yanina Latorre y su filosa lengua, "el motivo de la separación es que Laurita está aburrida. No tienen problemas sexuales, que está todo bárbaro, que se llevan bien, pero que es un pibe con el que no tienen intereses".