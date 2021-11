Se estrena "MasterChef Celebrity 3": quiénes fueron todos los ganadores del reality en Argentina

3 María Sassola

Con el éxito del reality en su versión adultos, llegó unos meses después en 2015 la versión "Junior". Cientos de chicos se presentaron a los castings y el ciclo terminó siendo un éxito en rating, con un promedio de 14 puntos.

La ganadora de esta edición fue María Sassola, quien ahora tiene 19 años.

En una entrevista al diario Los Andes en 2020, Sassola expresó que le quedan lindos recuerdos del certamen, pero que la cocina forma parte de su vida pero no es a lo que se quiere dedicar en un futuro.

"Arranqué este año estudiar Medicina. Con la cocina sigo, pero como hobby, no como profesión. Por ahora me va bien con la facu, no es fácil acostumbrarse, pero estamos todos en la misma. Haciendo lo que se puede", dijo. Además, la joven hace triatlón y lo que más le gusta es el ciclismo.