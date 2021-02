San Valentín: los tiernos festejos de los famosos

2 Mica Viciconte y Fabián Cubero

Mica Viciconte y Fabián Cubero decidieron celebrar San Valentín con una visita al restaurante favorito de la modelo y comer una gran variedad de alimentos afrodisíacos como maríscos y pescados.

Después, Viciconte mostró a Cubero en su forma más vulnerable...¡durmiendo! La guardavidas bromeó con que su cita estaba dormido.

De paso, Mica aprovechó la siesta del ex futbolista para compartir un emocionante video con muchos momentos graciosos de la pareja y escribió un romántico mensaje.

"Feliz Día de San Valentín a la persona que me hace reír, que me respeta, que me demuestra amor, me escucha (a veces jaja) y sobre todo un gran compañero para mi. Te amo y por mas momentos como estos", terminó en redes.