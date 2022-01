Qué es de la vida de todos los ganadores de "Gran Hermano"

1 Marcelo Corazza

Marcelo Corazza entró en reemplazo de otro participante, Gustavo Jordurcha, y fue el ganador de la primera edición argentina de Gran Hermano, en 2001. Corazza nunca anheló la fama y por eso tuvo un perfil tan bajo desde que se consagró como ganador de la primera edición del reality.

"Quería ganar el premio porque como profe de educación física, que es lo que yo estudié, estaba difícil comprar una casa o avanzar en lo económico. Gracias a Dios, ¡con el premio pude comprar una casa!", le dijo a Paparazzi en una entrevista reciente.

Sin embargo, se convirtió en productor de algunos programas de TV en Telefe, como "Pequeña Victoria 2", y sigue su pasión con el rugby, ya que es entrenador de la primera división de su club.

"Sigo siendo el mismo. Y me lo dice todo el mundo desde aquel primer Gran Hermano. No me cambió mucho, nada; sigo siendo el mismo, más viejo y gruñón. Y creo que gané por gruñón. Sigo viviendo en Tigre, en mi barrio, y así me siento más que pleno", finalizó.