Nicole Neumann: cinco cosas que no sabías sobre la integrante de "Los 8 Escalones"

6 Nicole Neumann contra Mica Viciconte

Nicole Neumann mantuvo una fuerte disputa mediática con su ex esposo, Fabián Cubero, tras consumarse la separación. Como si fuera poco, la aparición de Mica Viciconte como novia del ex futbolista no cayó bien en la modelo.

Hubo muchas declaraciones cruzadas, en especial cuando se trataba de la tenencia de las tres hijas que tienen en común: Allegra, Indiana y Sienna.