Netflix: las mejores películas y series que se estrenan en septiembre

2 KEEPING UP WITH THE KARDASHIANS Temporada 3 y 4

Estreno: 01/09/2020 Las Kardashian intentan llevar una vida normal mientras las cámaras capturan cada segundo de sus rencillas, sus amoríos mediáticos y sus momentos en familia. La temporada 4 comienza a pura fiesta, con la boda de Khloe y el basquetbolista profesional Lamar Odom. ¿Cómo será la vida de recién casados ante cámaras?