More Rial: todos los trabajos que tuvo la hija de Jorge Rial

7 Su base: el estudio

Fueron varias las veces que More Rial recibió críticas en las redes por estar desempleada. Fue por ese motivo que un día explotó y explicó que prefirió darse su tiempo para estudiar.

"Todo el mundo se mete y habla sin saber. Sí chicos, estudio aunque no lo crean, marketing y publicidad digital. Así que bueno, para todos los que no tengan vida y rompen las pelot...", expresó.

A su vez, explicó que Jorge Rial la mantenía: "Obviamente, sí, me mantiene mi papá y aparte estudio. Así que mil besos y al que no le gusta que no me mire".