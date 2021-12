Mirtha Legrand regresó a la televisión y protagonizó 5 momentos destacados: llanto, emoción y ¿posible retiro?

2 ¿Se retira Mirtha Legrand?

Después de ver un extenso video homenaje sobre toda su carrera y trayectoria en los medios, Mirtha Legrand se emocionó frente a sus invitados, Ricardo Darín, Darío Barassi, Jey Mammón y Diego Torres, y reveló que ¿se retira?

"Es verdad que les he dado mi vida, es verdad que les he dado mi vida. Muchas gracias, qué lindo. Me parece mentira todo lo que he vivido. Las cosas buenas, las cosas malas. Pero nunca bajé la guardia. Qué lindo, me han hecho este homenaje", expresó con sorpresa.

Sin embargo, "La Chiqui" lanzó una fulminante frase para después cambiar de tema: "Yo después de esto me retiro, chicos".