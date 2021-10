"MasterChef Celebrity 3": ¿Cuáles son los participantes que pueden sorprender con su talento en la cocina?

1 Catherine Fulop

Cathy Fulop es una de las participantes más esperadas de "MasterChef Celebrity 3" por su gran personalidad y buena onda ante las cámaras.

Además, una de las razones por la que muchos quieren que participe es por sus buenas aptitudes culinarias, que a pesar de que las tiene, niega rotundamente.

Si bien en diálogo con "Implacables" aseguró que "no cocina para nada" y que "una cosa es preparar en tu casa algo rápido. Si te soy sincera, yo no he hecho una torta de las de cajita", la venezolana suele compartir algunas de sus recetas más famosas a través de las redes.

Desde arepas a otros platos de raiz latina en su menu, la figura se encuentra tomando clases de gastronomía con "El Gordo Cocina", un influencer muy reconocido por sus dotes culinarios.