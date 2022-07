Luisana Lopilato: cinco cosas que no sabías de la actriz

4 ¿Cómo se conocieron Luisana Lopilato y Michael Bublé?

La carrera de Michael Bublé llevó a que se presente en el Gran Rex durante 2008. "Me compré las entradas y lo fui a ver al teatro. Yo tocaba el saxo y me encantaban sus canciones. Un chico de la discográfica me preguntó si me quería sacar una foto con él. Yo no hablaba ni una palabra de inglés y él nada de español", comentó sobre el primer encuentro la actriz tiempo atrás.

Luisana Lopilato superó la dificultad en los idiomas y comenzó una gran historia con su actual esposo. Por su parte, Bublé se sinceró sobre sus sentimientos: "Nunca me pasó con nadie lo que me sucedió cuando la vi. Había una conexión especial".