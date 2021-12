¡Los romances más sorprendentes de 2021!

1 Tucu López y Sabrina Rojas

Tras confirmar separación con Luciano Castro con quien, tras varias idas y vueltas, estuvo once años y tuvo dos hijos, Sabrina Rojas blanqueó su vínculo amoroso con el Tucu López luego que los vieran a los besos en pleno Palermo.

"Nos encontramos cuando se puede y la pasamos bien. No puedo decir más que eso. El tiempo dirá. Me propuse priorizarme. No quiero quedarme con la culpa de lo que no fue, voy a encenderme y a disfrutar", dijo a comienzos de agosto la actriz sobre su romance con el locutor.