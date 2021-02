Los momentos más insólitos de los 20 años de "Intrusos" con Jorge Rial

9 "La Niña Troly"

Belén Francese le dedicó una nefasta canción a La Niña Loly, quien luego se convertiría en pareja de Jorge Rial, a quien apodaba "Tío Rial".

"Troli, troli, bobi, bobi, bobi love. A todos quiero agarrar, todo hago por trepar. Tengo cara de sartén y me peleo con Belén. Quiero llegar, quiero chupar uou. Casados, viudos me da igual, todos me dan por atrás", recitó Francese mientras Loly escuchaba con indignación sin que nadie la defienda.