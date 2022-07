Los looks de Luisana Lopilato: desde sus estilos casuales hasta los más llamativos

3 Su favorito: el "make up no make up"

Con el transcurso de los años, la imagen de Luisana Lopilato sigue igual. Su naturalidad y sencillez es lo que destacan muchos fanáticos y la consideran como una de las mujeres más bellas de Argentina. Por eso mismo que la actriz no necesita maquillaje y cuando lo usa suele ser para realzar sus rasgos. Además del rubio claro que la caracteriza, la ex "Casados con Hijos" suele utilizar un "make up natural", también llamado "make up no make up". Cuanto más sencillo e iluminado mejor. El rubor rosa en las mejillas e iluminador sobre ellas no puede faltar. Mientras que para algún evento realza el tono de su piel con algún bronzer y le da un perfecto efecto bronceado.