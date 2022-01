Los famosos y la brujería: conocé quiénes fueron víctimas de hechizos, rituales y magia negra

1 Luciana Salazar acusó a Martín Redrado de hacerle brujería.

Una de las peleas y escándalos más recordados entre Luciana Salazar y Martín Redrado fue cuando la mediática acusó al economista de hacerle "brujería".

A través de su cuenta de Twitter, Salazar expresó: "Es muy enfermo (encima separados), por eso no dejo más que vea a mi hija, porque no quiero que mi hija tenga una imagen así de un hombre que juega con las mujeres y porque me hace brujerías que lo descubrí en su casa el domingo pasado. Es un tipo oscuro".

"¿¿Y el vaso congelado con mi nombre y fecha de nacimiento en su freezer??? ¿¿¿Eso no se anima a contarlo??? Hay testigos", continuó en otro mensaje la modelo, incluso con el tiempo compartió un audio del día que encontró el papel con su nombre en el freezer.