Los famosos y el coronavirus: quiénes se contagiaron

1 Alan Merrill, compositor de "I Love Rock 'N' Roll"

A los 69 años, Alan Merrill, líder de la banda "Arrows" y compositor del tema "I Love Rock 'N' Roll", falleció en Nueva York a causa del coronavirus.

La noticia la brindó la hija del músico norteamericano a través de su cuenta de Facebook: "El coronavirus se ha llevado a mi padre esta mañana. Me dieron dos minutos para despedirme antes de que me apresuraran a salir. Parecía tranquilo y cuando me fui todavía había un rayo de esperanza de que no se convirtiera en una mención de las noticias televisadas de CNN o Fox".