Los famosos armaron el arbolito de navidad y lo mostraron en las redes: las fotos

Eugenia Tobal volvió a la televisión como conductora en "Hogar Dulce Hogar", el nuevo programa de El Trece que se enfocará en el reciclaje, la reutilización de materiales y la decoración de ambiente. En esta nueva etapa profesional de su vida, la actriz se mostró muy alegre con su hija decorando el árbol de Navidad, al ritmo del clásico tema "All I want for Christmas is You" de Mariah Carey.